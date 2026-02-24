Президент РСПП ответил, какие автоконцерны не смогут вернуться в Россию

24 февраля 2026, 21:18

Глава РСПП Шохин: поддерживающие Киев автоконцерны не смогут вернуться в РФ

Фото: istockphoto/igoriss

Большинство иностранных автоконцернов, ушедших с российского рынка, сохранили юридические механизмы для возможного возвращения — например, через опционы на обратный выкуп активов. Однако наличие таких «лазеек» не означает автоматического возобновления работы в РФ, особенно если компания участвует в военно-техническом сотрудничестве с Украиной.