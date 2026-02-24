Президент РСПП ответил, какие автоконцерны не смогут вернуться в Россию
Большинство иностранных автоконцернов, ушедших с российского рынка, сохранили юридические механизмы для возможного возвращения — например, через опционы на обратный выкуп активов. Однако наличие таких «лазеек» не означает автоматического возобновления работы в РФ, особенно если компания участвует в военно-техническом сотрудничестве с Украиной.
Об этом заявил «Известиям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, формально закрепленных правил возвращения пока нет, но обсуждаемые подходы сводятся к тому, что бизнес, связанный с поддержкой Украины в военной сфере, по определению не будет допущенным обратно. Этому, как он отметил, будут противодействовать и депутаты, и правительство.
В Госдуме, по информации издания, могут в ближайшее время приступить к разработке соответствующих критериев. В феврале 2026 года сообщалось, что французская Renault подключилась к производству военных дронов, хотя ранее руководство компании не исключало вариант возвращения на российский рынок.
Ранее сообщалось, что компании США хотят вернуться в Россию.
Читайте также: