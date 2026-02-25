Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
В начале 2026 года сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в России. Об этом пишет РИА Новости.
Исследование hh.ru и сервиса «Моя смена» показало, что медиана зарплат для этих специалистов достигла 267-300 тысяч рублей. На втором месте расположились электромонтажники с доходом в 160 тысяч рублей. Замыкают тройку машинисты и монтажники, зарабатывающие 146 тысяч рублей.
В топ-10 также вошли маляры и штукатуры с зарплатой 135 тысяч рублей, автослесари и автомеханики на уровне 120 тысяч рублей, токари, фрезеровщики и шлифовщики с 119,9 тысячи рублей. Водители получают 105,5 тысячи рублей, операторы станков с числовым программным управлением – 104,3 тысячи рублей, а механики – 103,2 тысячи рублей. Анализ рынка труда провели в январе 2026 года.
