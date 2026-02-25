Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

25 февраля 2026, 07:28

Сварщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России

Фото: iStock/Kerkez

В начале 2026 года сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в России. Об этом пишет РИА Новости.