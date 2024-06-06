В Запорожской области приступили к национализации имущества украинских олигархов

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В Запорожской области запущена процедура национализации активов украинских олигархов. Об этом рассказал исполняющий обязанности вице-премьера и министра экономического развития региона Юрий Гуськов.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он пояснил, что те объекты, которые при Украине находились в публичной собственности, проходят национализацию по ускоренной процедуре. На территории региона уже подписаны нормативно-правовые документы и увязаны с федеральным законодательством. По словам Гуськова, уже к концу нынешнего года в казну перейдут определённые активы, с которыми можно будет работать.
В частности, по словам и. о. министра, среди этих активов нефтехимическая компания «Азмол» и фирма «Бердянские жатки» в Бердянске, принадлежащие ранее украинскому олигарху и депутаты Рады Александру Пономарёву. В настоящее время эти компании переданы во временное управление Корпорации развития региона.
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Александр Бойцов