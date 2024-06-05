СБУ национализирует имущество, якобы принадлежащее главе Запорожской области Балицкому

Фото: сайт Кремля
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации имущества, якобы принадлежащего губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Высшим антикоррупционным судом был удовлетворён иск Минюста о взыскании в доход Украины активов Балицкого.
Кроме того, будет национализировано имущество, которым губернатор якобы владеет через членов своей семьи – жены, отца и сына. В числе изъятых активов также числится компания в Киеве, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолётов.
В ведомстве также заявили, что большая часть имущества, которое попадёт под национализацию, находится на территории Запорожской области, которая является частью России.
Напомним, что летом 2023 года суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении него было возбуждено два уголовных дела: об участии в организации и проведении незаконных референдумов на «временно оккупированной территории» и умышленных действиях, совершённых с целью незаконного изменения границ территории или госграницы Украины.
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Кроме того, будет национализировано имущество, которым губернатор якобы владеет через членов своей семьи – жены, отца и сына. В числе изъятых активов также числится компания в Киеве, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолётов.
В ведомстве также заявили, что большая часть имущества, которое попадёт под национализацию, находится на территории Запорожской области, которая является частью России.
Напомним, что летом 2023 года суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении него было возбуждено два уголовных дела: об участии в организации и проведении незаконных референдумов на «временно оккупированной территории» и умышленных действиях, совершённых с целью незаконного изменения границ территории или госграницы Украины.
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Анастасия Чинкова