МО: ВС РФ полностью освободили Работино в Запорожской области

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Российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделениями группировки войск «Днепр» полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении. Так, бойцы группировки «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.
Ранее стало известно, что на фоне успешного наступления ВС РФ киевские власти готовятся к проведению тотального мобилизации. О том, где она будет происходить, можно узнать в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева