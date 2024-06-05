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В результате атаки Вооруженный сил Украины на Запорожскую область погиб 5-летний ребенок, ранения получили 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет. Выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего ребенка, им будет оказана вся возможная помощь», — написал Евгений Балицкий в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова