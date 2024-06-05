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ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых

Пятилетний ребенок умер в больнице после обстрела запорожского села Новозлатополь
05 июня 2024, 09:17
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки Вооруженный сил Украины на Запорожскую область погиб 5-летний ребенок, ранения получили 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет. Выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего ребенка, им будет оказана вся возможная помощь», — написал Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов
Минобороны: над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбили пять беспилотников
05 июня 2024, 08:49

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Минувшей ночью над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области», — отметили в ведомстве.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине разрешили призывать в армию дезертиров
Госбюро расследований Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров
05 июня 2024, 08:13

Фото: iStock/Prostock-Studio

Государственное бюро расследований Украины из-за нехватки бойцов разрешило ВСУ брать на службу дезертиров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на письмо директора бюро Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому.
В документе говорится, что командующие частями неоднозначно трактуют случаи, когда военный оставляет позиции, но спустя некоторое время возвращается обратно. По мнению командиров, такие случаи являются дезертирством несмотря на отсутствие решения со стороны правоохранительных органов.

В ведомстве рекомендовали восстанавливать звание тем солдатам, которые добровольно возвращаются на службу. Уточняется, что при этом за ними предлагается сохранить право на финансовое обеспечение.

Напомним, в прошлом месяце на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные в течение шестидесяти дней с момента вступления закона в силу должны обновить свои данные в военкомате.

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Боец ВС России: штурмовые подразделения тренируются на копиях «опорников» ВСУ
05 июня 2024, 07:36

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Штурмовики 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» отрабатывают действия по взятию опорных пунктов Вооруженных сил Украины на купянском участке фронта по копиям опорников ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады с позывным «Таракан».
Сообщается, что на данный опорный пункт отрабатывать штурмовые действия группу привели первый раз.

«То есть она даже не знает, где какие повороты и так далее», — рассказал командир.

По его словам опорный пункт был создан специально, чтобы у личного состава, то есть у «штурмов» было понимание конструкции опорного пункта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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После минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие
РИА Новости: Украинские уклонисты гибнут на заминированных ВСУ берегах Тисы
05 июня 2024, 06:59

Фото: istock / Bychykhin_Olexandr

В результате минирования пограничниками Украины берегов реки Тисы появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались нелегально переплыть ее и покинуть страну во избежание тотальной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
До этого западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что по как минимум 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь сбежать из страны через горы и реки, находящиеся на границе.

«Вот только в апреле стали минировать — и уже первый «улов». Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — рассказал источник.
В одной из соцсетей появились кадры, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине украинца, пытавшегося незаконно пересечь границу.

На записи видно, что мужчине оторвало ногу.

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#новости
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В Донецке из-за активности БПЛА появилась «дорога смерти»
В Донецке появилась «дорога смерти», где ВСУ бьют по гражданским
05 июня 2024, 06:15

Фото: istock / AndrisBarbans

В Донецке из-за активности украинских беспилотников появилась «дорога смерти», где Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по гражданскому населению. Об этом информирует РИА Новости.
На улице Бирюзова, соединяющей Петровский и Кировский районы города, военнослужащие ВСУ за последние 5 дней уничтожили четыре гражданских машины. Сгоревшие остатки автомобилей со следами попаданий снарядов остались стоять вдоль дороги, на которой разбросаны и части самих БПЛА.

Начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергей Переверзев отметил, что специалисты постоянно фиксируют налеты украинских ударных дронов в Кировском районе Донецка, в том числе вблизи улицы Бирюзовой.

Местные жители утверждают, что беспилотники в их районе летают регулярно, а улицу, на которой обстреливают гражданские машины, стараются объезжать другой дорогой.

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Разведывательный беспилотник США замечен недалеко от Крымского моста
«ВХ»: американский разведывательный БПЛА замечен в 170 километрах от Ялты
05 июня 2024, 01:34

Фото: istock / Smederevac

Высотный разведывательный дрон-разведчик Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk вновь замечен в воздушном пространстве после исчезновения, в этот раз к югу от Крымского моста. Об этом информирует «Военная хроника».
По данным издания, американский БПЛА заметили в 170 километрах от Ялты.

Разведывательный беспилотник с позывным FORTE12, судя по всему, до этого отключал радиолокационный ответчик. Теперь он наматывает круги вблизи Ялты. Дрон способен летать на больших высотах более 30 часов.

Ранее были задержаны четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крым
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Взрывы прогремели в Полтаве
«Страна.ua»: в Полтаве на Украине прогремели взрывы
05 июня 2024, 00:47

Фото: istock / aapsky

Взрывы раздаются в Полтаве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Об этом информирует украинское издание «Страна» в Телеграм-канале
«Сообщают о звуках взрывов в Полтаве», — сказано в публикации.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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В украинском Конотопе поражен объект инфраструктуры
Мэр Конотопа Семенихин: в городе повреждена производственная инфраструктура
04 июня 2024, 23:19

Фото: istock / abadonian

В результате удара ВС РФ была поражена в городе Конотоп Сумской области на севере Украины. Об этом в соцсетях написал мэр города Артем Семенихин.
«У нас произошел «прилет»... Была поражена производственная инфраструктура нашего города», — пишет глава Конотопа.
Какой именно объект получил повреждения поврежден или был уничтожен, Семенихин не уточнил, но добавил, что в результате атаки пострадавших нет. Также в городе временно ограничивали движение общественного транспорта.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее появились подробности удара ВС РФ по элитному украинскому батальону БПЛА «Птахи Мадьяра». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Появились подробности удара ВС РФ по элитному украинскому батальону БПЛА «Птахи Мадьяра»
Комбат элитного отряда ВСУ «Птахи Мадьяра» пропал после удара ВС РФ
04 июня 2024, 22:48

Фото: iStock/vadimrysev

После удара ВС РФ по базе отдыха в населенном пункте Дачное в Харьковской области, где располагался украинский элитный отряд ударных беспилотников «Птахи Мадьяра», комбат подразделения с позывным «Мадьяр». Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«В ночь на 3 июня комбинированный ракетный удар по базе отдыха в Дачном Харьковской области проредил элитный украинский батальон ударных БпЛА "Птахи Мадяра". По полученным данным, подразделение потеряло большое количество ценных специалистов», — написал Коц в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что вместе с украинцами при ударе были ликвидированы иностранные инструкторы и наёмники из стран НАТО, которые посчитали «хорошей идеей» пользоваться сим-картами, привезенными с родины.

При этом военкор не стал делать поспешные выводы о судьбе самого комбата элитного подразделения ВСУ, однако отметил, что его уничтожение даст лишь медийный эффект. А вот потеря профессиональных операторов дронов в Харьковской области станет для Киева очень болезненной.

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ВСУ жалуются на необдуманные действия командования, которые приводят к большим потерям
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