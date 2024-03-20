В Дубне состоится всероссийская ярмарка вакансий

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Ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проведут на площадке особой экономической зоны «Дубна» 11 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Посетители ярмарки смогут из первых рук узнать об условиях труда, возможностях для обучения и карьерного роста в различных региональных компаниях, а также принять участие в тематических встречах», — говорится в сообщении.В ярмарке примут участие около 40 подмосковных предприятий-работодателей.
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