В Подмосковье проведут масштабную ярмарку вакансий

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Региональный этап общенациональной ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проведут в Московской области 10-12 апреля, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«Свои вакансии на ярмарке представят более 200 подмосковных предприятий. В очном формате ярмарка будет проводиться на шести больших площадках, кроме того, предусмотрен онлайн-формат», — рассказала глава министерства Людмила Болатаева.Представители предприятий расскажут об условиях труда и социально-бытовых условиях, которые они предоставляют работникам. Участие в ярмарке примут также образовательные учреждения, они представят для пришедших свои программы. Для школьников, пришедших на ярмарку вакансий, проведут профориентационные тесты и помогут определиться с будущей профессией. В программе также лекции по открытию и ведению бизнеса и выступления спикеров на различные темы в сфере трудоустройства.
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