ТАСС: Австрия разблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

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Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России, однако он еще не утвержден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник с полей проходящего сейчас в Брюсселе саммита ЕС.
Согласно правилам ЕС, санкции считаются принятыми после процедуры согласования министрами всех государств-членов, а вступают в силу только после публикации в официальном журнале сообщества.
Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники в ЕС, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против РФ, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, поддерживающих Россию.
Напомним, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank в чёрный список в связи с тем, что российское подразделение банка после начала спецоперации продолжило свою работу на территории России.
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Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники в ЕС, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против РФ, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, поддерживающих Россию.
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Артем Путинцев