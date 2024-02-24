Великобританию призвали установить правовые нормы для изъятия российских активов

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Международные банки обратились к правительству Великобритании с требованием установления правовых принципов и обеспечения законности конфискации активов России.
По информации агентства Bloomberg, представители банковской индустрии опасаются, что в отсутствие четких межгосударственных механизмов репутация Лондона, как международного финансового центра, будет подорвана. Кроме того, они выражают обеспокоенность относительно вопросов верховенства права в Соединенном Королевстве.
Учитывая возможность будущих исков от Москвы, банки стремятся к определенной правовой защите или компенсации за свое участие в процессе изъятия активов.
Международная группа экспертов-юристов, участвовавшая в онлайн-заседании G7, выразила свою поддержку планам конфискации российских активов. В письме, адресованном представителям стран-участниц «Большой семерки», десять юристов обосновали законность такого шага, исходя из принципов международного права.
Следует отметить, что вопрос конфискации активов влечет за собой множество правовых и политических аспектов. Некоторые страны могут высказаться против такой меры, считая ее несправедливой или контрпродуктивной. Другие государства могут поддержать эту инициативу, рассматривая ее как необходимый инструмент для оказания давления на Россию.
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Учитывая возможность будущих исков от Москвы, банки стремятся к определенной правовой защите или компенсации за свое участие в процессе изъятия активов.
Следует отметить, что вопрос конфискации активов влечет за собой множество правовых и политических аспектов. Некоторые страны могут высказаться против такой меры, считая ее несправедливой или контрпродуктивной. Другие государства могут поддержать эту инициативу, рассматривая ее как необходимый инструмент для оказания давления на Россию.
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Сергей Калугин