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Венгерский энергетический концерн MOL ведёт переговоры о новой схеме транзита российской нефти через Украину. Компания готова взять на себя соответствующие обязательства по обеспечению поставок.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на главу канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергея Гуйаша. По его словам, MOL находится сейчас в поиске альтернативных решений после блокировки Киевом поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Чиновник также предупредил, что новая схема транзита может быть более дорогостоящей и рискованной.
В июле Киев в одностороннем порядке блокировал поставки российской нефти Венгрии и Словакии по трубопроводу «Дружба», мотивируя это решение санкциями против компании ЛУКОЙЛ. В МИД РФ справедливо отметили, что Украина с одобрения западных кураторов решила шантажировать Будапешт и Братиславу при помощи блокировки поставок нефти. Это решение Киева удивительным образом совпало по времени с рядом мирных инициатив, предложенных венгерским премьером Орбаном, а также с отказом властей Венгрии и Словакии безропотно поддержать очередные нелегитимные антироссийские санкции Брюсселя.
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Александр Бойцов