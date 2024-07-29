Главы МИД РФ, Венгрии и Словакии обсудили нефтяной транзит через Украину

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Ситуацию с остановкой нефтяного транзита из России через Украину обсудил руководитель венгерского МИДа Петер Сийярто со своими коллегами Сергеем Лавровым и Юрайем Бланаром. Об этом дипломат написал в соцсетях.
«Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром», — сказано в публикации.
Дипломат добавил, что киевский режим, угрожая венгерской экономической безопасности, нарушает ассоциацию с Евросоюзом. Сийярто резюмировал, что сейчас ведется работа по поиску решений, которые смогут обеспечить непрерывность нефтеснабжения Венгрии, вне зависимости от запрета на транзит со стороны Украины.
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Никита Кротов