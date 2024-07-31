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Украина не собирается восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Он отметил, что провёл ряд переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо об энергетической безопасности стран. В частности, политики обсудили транзит нефти из России через территорию Украины.
Также Шмыгаль подчеркнул, что введённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции не угрожают энергетической безопасности Словакии и Европы. В связи с этим их отмена даже не рассматривается. В связи с этим, Киев имеет полное понимание Брюсселя в данном вопросе.
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Анастасия Чинкова