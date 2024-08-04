Фото: сайт МИД РФ
США нужна зависимость Евросоюза от своих энергоресурсов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что приостановка Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя.
Захарова утверждает, что за Брюсселем стоит Вашингтон, которому выгодна полная зависимость Евросоюза от энергоресурсов из США.
Представитель ведомства подчеркнула, что такая зависимость гарантирует Соединённым Штатам экономические бонусы и политическую управляемость ЕС.
Ранее сообщалось, что приостановлен транзит российской нефти через территорию Украины в Венгрию и Словакию.
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Захарова утверждает, что за Брюсселем стоит Вашингтон, которому выгодна полная зависимость Евросоюза от энергоресурсов из США.
Представитель ведомства подчеркнула, что такая зависимость гарантирует Соединённым Штатам экономические бонусы и политическую управляемость ЕС.
Ранее сообщалось, что приостановлен транзит российской нефти через территорию Украины в Венгрию и Словакию.
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Анастасия Чинкова