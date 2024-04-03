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Венгрия не будет участвовать в работе НАТО по координации поставок оружия Киеву

03 апреля 2024, 17:26
Фото: Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

Фото: Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

Будапешт не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
Также его страна будет выступать на встрече НАТО в Брюсселе против любых решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине, а также возникновению прямой конфронтации с Россией и созданию угрозы третьей мировой войны, добавил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отправляясь на двухдневное совещание с коллегами по Североатлантическому альянсу в столицу Бельгии.

Сийярто подчеркнул, что венгерские власти выступают решительно против военных действий на Украине.


«В любом случае, это не война Венгрии, так же как и не война НАТО», — заявил глава венгерского МИД.

Он также выразил сожаление по поводу того, что у некоторых членов альянса появилось мнение, противоположное тому, что было принято два года назад. В соответствие с ним, НАТО не участвует в войне на Украине, и следует сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта между НАТО и Россией в предстоящий период, заключил Петер Сийярто.

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#конфликт
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В Кашире запустят производство сжиженного природного газа
03 апреля 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В особой экономической зоне «Кашира» появится малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа. Проект строительства реализует компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестор уже получил разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. Его площадь составит 3 тыс. кв. м. Производство 14,2 тыс. тонн СПГ в год сократит потребление дизельного топлива на 16,2 тыс. тонн. Это снизит выбросы твердых частиц на 95%. На предприятии создадут около 20 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, предприятие сможет производить 1,7 тонн сжиженного природного газа в час. Получаемый в ОЭЗ «Кашира» СПГ будет реализовываться в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций.

Его предполагается использовать в качестве моторного топлива для заправки общественного транспорта и тяжёлой техники.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные компании могут принять участие в международной деловой миссии
03 апреля 2024, 14:48

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковные компании приглашают в Китай. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Мероприятие пройдет 22–24 апреля 2024 года в китайском городе Сиань.

«Заявки на участие в мероприятии от предпринимателей региона принимает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. В бизнес-миссии принимают участие уже более 40 производителей российской продукции, в том числе компании из Подмосковья. Среди них АПХ «Мираторг», кондитерская фабрика «Волшебница», компания «Иль Мио Мороженко» (бренд «АйсКро»)», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия бизнесмены смогут найти перспективных бизнес-партнёров из КНР, а также завести важные деловые знакомства и обсудить детали будущего сотрудничества.

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Захарова: Поставки российской нефти в Индию сохраняются на высоком уровне
03 апреля 2024, 14:06

Фото: IStock/zhengzaishuru

Поставки российской нефти в Индию сохраняются на стабильно высоком уровне, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
Приоритет отдается нацвалютом, это помогает не быть в зависимости от навязанных Западом моделей оплаты сырья.

«Что касается индийской рупии, это всемирно признанное надежное платежное средство, и ее использование открывает широкие возможности для инвестирования в активно развивающуюся экономику Индии», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Китай намерен поднять импорт российской нефти до рекордного уровня. Это стало возможным, потому что у Китая повышенный интерес к нефтепродуктам сорта Sokol, которого избегает Индия из-за опасений американских санкций.

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#нефть
#индия
#россия
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Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году
Мишустин: ВВП в 2023 году рос вдвое быстрее, чем в среднем у развитых стран
03 апреля 2024, 13:49

Фото: правительство РФ

Россия успешно преодолела сложный период адаптации, несмотря на расширение санкционного давления.
Об этом 3 апреля заявил глава Кабинета министров в рамках отчета правительства в Госдуме.

По словам Мишустина, рост валового внутреннего продукта в 2023 году составил 3,6%, что превышает вдвое средний показатель развитых стран, по предварительной оценке Росстата.

«Условия работы в прошлом году оставались очень сложными из-за возрастающего внешнего давления на Россию», — отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что санкции, введенные против России, привели к отъезду ряда западных компаний с рынка, однако их место заняли организации из дружественных стран и отечественные компании.

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#санкции
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#мишустин
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Схемы захода самолётов на посадку изменили в Шереметьево и Внуково
«Аэрофлот» изменил схемы захода самолётов на посадку в Москве
03 апреля 2024, 11:38

Фото: Istock/umenie

Новые схемы посадки самолётов начали применять «Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации в Московской воздушной зоне, сообщает РБК со ссылкой на представителя авиакомпании.
Как рассказали в «Аэрофлоте», работа над оптимизацией воздушного движения велись с июля 2023 года по январь текущего года. Это позволит перевозчику экономить пять минут полета и до 3 миллиардов рублей ежегодно.

«Введенные маршруты позволяют авиакомпаниям осуществлять расчеты топлива, тем самым снижая затраты на выполнение полетов», — пояснил представитель Росавиации.

Мера эффективна и с экологической точки зрения, утверждают в компании. Новый подход сократит «негативное влияние углеродного следа на окружающую среду».

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#аэрофлот
#самолёты
#шереметьево
#внуково
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В Подмосковье в этом году построят и обновят четыре фармацевтических предприятия
03 апреля 2024, 10:28

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Четыре проекта импортозамещения в сфере фармацевтики планируется реализовать в Московской области в 2024 году. Два из них предусматривают строительство новых заводов, столько же – модернизацию, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
«Объём инвестиций в эти проекты составит 5,2 млрд рублей. На предприятиях планируют создать около 800 рабочих мест», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Так, одно из предприятий по производству лекарств рассчитывают запустить в городском округе Черноголовка новое. Инвестор получил льготный заём на покупку оборудования в Фонде развития промышленности России.

Как напомнили в министерстве, предприятия, реализующие проекты импортозамещения в Московской области, могут воспользоваться поддержкой региона. Например, по программе «Земля за 1 рубль» можно получить в аренду участки по ставке 1 рубль в год. Это условие действует в течение трёх лет. В случае успешного запуска предприятия инвестор может выкупить участок под заводом за 15% от его кадастровой стоимости.

Найти информацию о поддержке бизнеса модно на инвестиционном портале Московской области.

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США вывели из-под санкций европейскую дочернюю компанию банка ВТБ
02 апреля 2024, 22:31

Фото: iStock/Dmitrii Anikin

США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ. Соответствующая информация приводится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
По заявлению ведомства, из-под действия санкций, направленных в сторону Российской Федерации, выведен Ost-West Handeslbank (OWH SE). Кроме того, из санкционного списка исключены позиции, в которых банк проходил под прежними названиями — VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.

Ранее Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса» Аркадия Воложа.

Западные страны и США начали применять практику введения широких пакетов санкций в адрес России после того, как она признала независимость так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик и после анонсированного 24 февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным начала специальной военной операции на Украине.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее высказалась, что не может спокойно наблюдать за тем, как санкции превращаются в неизбирательное орудие против России.

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#санкции
#сша
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В Подмосковье с начала года 12 компаний получили под проекты «Землю за 1 рубль»
02 апреля 2024, 21:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Участниками подмосковной программы «Земля за 1 рубль» в этом году стали уже 12 компаний, планирующих инвестпроекты в сфере импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В первом квартале этого года мы передали инвесторам 33 участка под 12 инвестпроектов импортозамещения на территории региона по программе «Земля за 1 рубль». Объём заявленных инвестиций в эти проекты – 5,4 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать около 500 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Всего с момента запуска программы в марте 2022 года её участниками стали 143 инвестора. Инвестиций в проекты, которые реализуются на участках, преданных бизнесу в аренду, превышает 108 млрд рублей. «Действие программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье продлили и на 2024 год. За первый квартал общая площадь предоставленных участков для бизнеса составила 33 гектара.
Цель этого проекта – заместить импортную продукцию, позволить предпринимателям расширить производство, привлечь новых инвесторов. Землю государство предлагает практически бесплатно», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Программа была инициирована губернатором региона Андреем Воробьёвым.

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#московская область
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В Черноголовке открылся ещё один магазин натуральных продуктов
02 апреля 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Черноголовка открылся второй по счёту магазин торговой сети «ВкусВилл». Общая площадь торговой точки – 107,5 кв. м., сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Торговая сеть предлагает покупателям натуральные и полезные продукты. Там можно купить свежие фрукты, ягоды и овощи, мясную и рыбную продукцию, замороженные полуфабрикаты, различные снеки и готовую еду. Кроме продуктов питания, посетителям доступны товары для дома и косметические средства», – говорится в сообщении.
Магазин расположен на улице Береговой. Как отметили в ведомстве, благодаря его открытию было создано шесть новых рабочих мест.

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