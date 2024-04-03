Венгрия не будет участвовать в работе НАТО по координации поставок оружия Киеву

Фото: Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко
Будапешт не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
Также его страна будет выступать на встрече НАТО в Брюсселе против любых решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине, а также возникновению прямой конфронтации с Россией и созданию угрозы третьей мировой войны, добавил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отправляясь на двухдневное совещание с коллегами по Североатлантическому альянсу в столицу Бельгии.
Сийярто подчеркнул, что венгерские власти выступают решительно против военных действий на Украине.
Читайте также:
Сийярто: Венгрия не будет поставлять оружие Украине
Сийярто: Западные страны должны избежать конфликта с Россией
Сийярто: Венгрия подвергается атаке, выступая за переговоры по Украине
Сийярто подчеркнул, что венгерские власти выступают решительно против военных действий на Украине.
«В любом случае, это не война Венгрии, так же как и не война НАТО», — заявил глава венгерского МИД.Он также выразил сожаление по поводу того, что у некоторых членов альянса появилось мнение, противоположное тому, что было принято два года назад. В соответствие с ним, НАТО не участвует в войне на Украине, и следует сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта между НАТО и Россией в предстоящий период, заключил Петер Сийярто.
Читайте также:
Сийярто: Венгрия не будет поставлять оружие Украине
Сийярто: Западные страны должны избежать конфликта с Россией
Сийярто: Венгрия подвергается атаке, выступая за переговоры по Украине
Александр Бойцов