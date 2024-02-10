Сийярто: Венгрия подвергается атаке, выступая за переговоры по Украине

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Глава МИД Венгрии МИД Петер Сийярто заявил, что страна из-за призывов к мирным переговорам по Украине подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что Венгрия уверена — единственным способом спасти жизни людей является прекращение вооружённого конфликта.
Однако это не помешает Будапешту говорить «то, что он думает», добавил Сийярто.
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«Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», — цитирует агентство слова дипломата.
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Диана Аванесян