Венгрия получила ранее заблокированные ЕС €75 млн

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Венгрия получила от Евросоюза еще порядка €75 млн, которые Брюссель удерживал, пытаясь добиться от Будапешта соблюдения принципа верховенства права. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга и передает ТАСС.
По словам главы Минфина, эти средства будут вложены в инвестиции, направленные на зеленый и цифровой переход экономики страны в рамках программы по окружающей среде и энергоэффективности.
Общая сумма средств, привлеченных Венгрией из фонда сплочения на 2021-2027 годы уже достигла €1,22 млрд. То есть, Венгрия опережает большинство стран Евросоюза по объему привлеченных средств, добавил Варга.
В декабре ЕС объявил, что перечислит Венгрии из фонда сплочения €10,2 млрд. При этом Брюссель продолжает удерживать €20 млрд, требуя выполнения всех условий для их получения. Венгрия же называет причины разморозки денег политическими, обвиняя руководство ЕС в том, что ему не нравится самостоятельная венгерская политика, в частности подход к конфликту на Украине.
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Общая сумма средств, привлеченных Венгрией из фонда сплочения на 2021-2027 годы уже достигла €1,22 млрд. То есть, Венгрия опережает большинство стран Евросоюза по объему привлеченных средств, добавил Варга.
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Ювелина Бернст