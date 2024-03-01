Венгрия пожелала отправить деньги Африке вместо Украины

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Венгрия хочет использовать взнос в размере 18 миллионов долларов, который она ранее внесла в Европейский фонд мира, для укрепления безопасности в Чаде вместо отправки оружия на Украину, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.
Выступая на пресс-конференции, организованной совместно с африканской страной, министр Сийярто заявил, что Будапешт не вкладывал средства из «Европейского фонда мира» в поставки оружия Киеву и что, в соответствии с правилами ЕС, доля Будапешта может быть использована для «других целей», важных для европейской безопасности.
Дипломат объяснил, что Венгрия решила направить 18 миллионов долларов на укрепление безопасности в Чаде, создание нового института по подготовке армейских офицеров и повышения потенциала вооруженных сил африканской страны. Будапешт считает, что «это необходимо для дальнейшего улучшения безопасности и стабильности в Чаде».
Ранее Венгрия выступила против того, чтобы Урсула фон дер Ляйен переизбиралась на пост главы Еврокомиссии.
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Дипломат объяснил, что Венгрия решила направить 18 миллионов долларов на укрепление безопасности в Чаде, создание нового института по подготовке армейских офицеров и повышения потенциала вооруженных сил африканской страны. Будапешт считает, что «это необходимо для дальнейшего улучшения безопасности и стабильности в Чаде».
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Александр Климов