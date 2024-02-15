Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза

Фото: istockphoto/designer491
Послы стран Евросоюза собирались одобрить очередной, 13-й по счёту, пакет санкций против России. Однако этого сделать не удалось из-за позиции Венгрии.
В случае принятия ограничительных мер под санкции попали бы свыше 200 физических лиц из России, Китая, Индии и других стран. По словам другого еврочиновника, венгерский посол попросил немного больше времени для анализа внесённых предложений. Обсуждение вопросов, связанных с санкциями, продолжится. На следующей неделе их рассмотрят министры стран-членов ЕС.
Читайте также:
В Венгрии рассказали об угрозах со стороны ЕС из-за Украины
13-й пакет санкций вызывает напряженность в отношениях между Россией и ЕС
В Венгрии сомневаются в целесообразности расширения санкций против России
Александр Бойцов