Фото: iStock/MarinaLitvinova
Венгрия выступила против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомисии, поскольку принятые её решения влекут за собой ухудшение ситуации в Евросоюзе. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что в Будапеште желают, чтобы вскоре после окончания срока действия её мандата, фон дер Ляйен больше не делала никаких заявлений и не принимала решений.
По словам Сийярто, решения политика повлияли на экономику и безопасность стран Евросоюза, а также создали проблемы во внешней политике.
Венгрия не первая страна, которая выступила против продления должностных обязанностей фон дер Ляйен. Первым с критикой выступил канцлер Германии Олаф Шольц, которого затем поддержал французский политик Флориан Филиппо.
Отмечается, что фаворитом на это место является исполняющий обязанности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, популярность которого стремительно растёт.
Читайте также:
Политик Филиппо: Фон дер Ляйен стремится втянуть Европу в войну с Россией
Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
Фон дер Ляйен: Нужно тратить российские активы на оружие для Украины
По словам Сийярто, решения политика повлияли на экономику и безопасность стран Евросоюза, а также создали проблемы во внешней политике.
Отмечается, что фаворитом на это место является исполняющий обязанности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, популярность которого стремительно растёт.
Читайте также:
Политик Филиппо: Фон дер Ляйен стремится втянуть Европу в войну с Россией
Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
Фон дер Ляйен: Нужно тратить российские активы на оружие для Украины
Анастасия Чинкова