Весной в России смартфоны подорожают на 10–30% из-за чипов с нейросетями
Весной в России смартфоны подорожают на 10–30% из-за роста цен на чипы памяти. Как рассказали представители рынка, техника с новыми расценками поступит в магазины уже в марте–апреле.
Как пишут «Известия», китайские производители уже разослали партнёрам уведомления о повышении закупочных цен. Больше всего это коснётся моделей среднего и премиального сегментов, а также устройств с большим объёмом памяти и накопителей. Представители рынка связывают рост с увеличением спроса на чипы со стороны ИИ-сервисов.
Эксперты прогнозируют, что цены будут продолжать расти в течение 2026 года. В некоторых сегментах подорожание может превысить 50%. Например, смартфон, который сейчас стоит 10–11 тысяч рублей, к лету может стоить около 15 тысяч.
