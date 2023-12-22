Выдача лицензий на экспорт ряда товаров перешла на платформу «Мой экспорт»

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Выдача экспортных лицензий на некоторые виды продукции полностью перешла на платформу «Мой экспорт». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе «Российского экспортного центра».
Таким образом, для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, отдельных видов дикорастущих деревьев и прекурсоров экспортёры буду использовать платформу, которая является официальным каналом для получения лицензии Минпромторга РФ.
Экспортную лицензию можно оформить на живую рыбу, ракообразных моллюсков и на иные живые водные биологические ресурсы. Также входят дикорастущие растения и химические вещества, используемые в фармацевтике и парфюмерии.
Отмечается, что данная продукция имеет высокий спрос на международном рынке и играет большую роль в экспортной деятельности российских компаний.
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Экспортную лицензию можно оформить на живую рыбу, ракообразных моллюсков и на иные живые водные биологические ресурсы. Также входят дикорастущие растения и химические вещества, используемые в фармацевтике и парфюмерии.
«Перевод сервиса на цифровую платформу «Мой экспорт» позволяет сделать процедуру подачи заявлений более удобной для экспортёров. Заявка является электронной, поэтому исключена необходимость дублирования комплекта заявки на бумажном носителе в адрес Минпромторга. Также сокращено количество обязательных документов. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на платформе «Мой экспорт», там же отображается результат услуги, доступный для скачивания», — пояснил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.
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Анастасия Чинкова