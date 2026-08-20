Выпуск электробусов и коммунальной техники для Москвы связывает более 30 регионов
Предприятия более чем 30 регионов России участвуют в производстве электробусов и коммунальной техники для Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, парк транспорта и городского хозяйства мегаполиса насчитывает свыше 15 000 единиц техники КАМАЗ.
«Наши электробусы разработали в научно-технологическом центре на основной производственной площадке предприятия в Набережных Челнах. Там прорабатывается проектная документация, а перспективные модели проходят обкатку и доработку перед запуском в серию. Основные сборочные работы выполняют на дочернем предприятии КАМАЗа в Нефтекамске. Завершается производственный цикл создания экологичных машин на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве», – написал Собянин в своём канале на платформе MAX.Он подчеркнул, что доля российского оборудования и комплектующих в электробусах составляет без малого 95%. Производственные площадки поставщиков расположены в Московской, Ульяновской, Костромской, Владимирской и Нижегородской областях, Башкирии и Татарстане.
Тяговые аккумуляторные батареи выпускают в ОЭЗ «Технополис Москва». До конца года в Новой Москве откроется одно из крупнейших в стране предприятий по производству этой инновационной продукции. Бортовую электронику, телематику и мультимедийные системы изготавливают в столице, Костроме и Набережных Челнах, пластиковые элементы салона и другие полимерные компоненты – в Нефтекамске.
«Благодаря московскому заказу на электробусы в регионах России создано свыше 100 000 рабочих мест. Также столица активно использует коммунальную и дорожную технику КАМАЗа. С 2011 года город приобрёл больше 10 000 специализированных машин. У нас с Татарстаном давние связи, давние проекты, которые успешно реализуются», – отметил мэр.Как подчеркнул Собянин, заказ Москвы связывает в единый технологический контур предприятия разных регионов России. Это пример того, как долгосрочное партнёрство становится точкой роста для промышленности всей страны. А развитие транспортного машиностроения обеспечивает технологический суверенитет России в этой отрасли.