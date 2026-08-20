Учительница из Подмосковья вышла в финал всероссийского конкурса дефектологов
Виктория Филатова, работающая в школе №7 Сергиево-Посадского округа, вошла в число 20 финалистов IX Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2026». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Участниками регионального этапа стали 133 педагога из 78 субъектов России. На суд жюри они представили портфолио и видеоролик с фрагментом урока.
«Финал будет проходить в Москве с 28 сентября по 1 октября. Для участников приготовили три испытания: «Мастер-класс», «Кейс-метод» и «Открытое групповое занятие/урок с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.Победителями станут три участника, набравших наибольшее количество баллов. Кроме того, будут определены абсолютные победители в двух номинациях: «Дефектолог года» и «Логопед года».