Учительница из Подмосковья вышла в финал всероссийского конкурса дефектологов

20 августа 2026, 17:52

оригинал Виктория Филатова (фото: пресс-служба Минобразования МО)

Виктория Филатова, работающая в школе №7 Сергиево-Посадского округа, вошла в число 20 финалистов IX Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2026». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Участниками регионального этапа стали 133 педагога из 78 субъектов России. На суд жюри они представили портфолио и видеоролик с фрагментом урока.





«Финал будет проходить в Москве с 28 сентября по 1 октября. Для участников приготовили три испытания: «Мастер-класс», «Кейс-метод» и «Открытое групповое занятие/урок с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.