Выручка девелопера ГК «Самолёт» увеличилась почти на треть

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Группа компаний «Самолёт», являющаяся одним из крупнейших российских застройщиков, подвела финансовые итоги за 2024 год: выручка ГК увеличилась на 32% по сравнению с 2023 годом и составила более 339 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ГК.
«Выручка компании выросла в 2024 на 32% от выручки, полученной годом ранее, и составила 339,1 млрд рублей, валовая прибыль выросла по сравнений с 2023 годом на 24% и составила 110,3 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль составила 30,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.Годовые результаты деятельности «Самолёта» оценил исполнительный директор Департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.
«Самолёт» в целом уверенно проходит период турбулентности на рынке жилой недвижимости. Вызванное объективными внешними факторами снижение спроса девелопер компенсирует активной региональной экспансией. «Самолет» также планомерно снижает долговую нагрузку и сокращает операционные расходы, что позволит защитить прибыль в условиях инфляции затрат», — сказал эксперт.Читайте также:
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