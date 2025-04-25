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Выручка девелопера ГК «Самолёт» увеличилась почти на треть

Фото: istockphoto.com/FOTOFORCE

Фото: istockphoto.com/FOTOFORCE

Группа компаний «Самолёт», являющаяся одним из крупнейших российских застройщиков, подвела финансовые итоги за 2024 год: выручка ГК увеличилась на 32% по сравнению с 2023 годом и составила более 339 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ГК.
«Выручка компании выросла в 2024 на 32% от выручки, полученной годом ранее, и составила 339,1 млрд рублей, валовая прибыль выросла по сравнений с 2023 годом на 24% и составила 110,3 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль составила 30,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Годовые результаты деятельности «Самолёта» оценил исполнительный директор Департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.

«Самолёт» в целом уверенно проходит период турбулентности на рынке жилой недвижимости. Вызванное объективными внешними факторами снижение спроса девелопер компенсирует активной региональной экспансией. «Самолет» также планомерно снижает долговую нагрузку и сокращает операционные расходы, что позволит защитить прибыль в условиях инфляции затрат», — сказал эксперт.
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#самолет
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Россиянам рассказали, как приумножить сбережения в 2025 году
Финансист Богданова: сбережения стоит хранить в разных банках
24 апреля 2025, 19:50

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

Чтобы увеличить свои сбережения, их стоит хранить в разных банках. Такой совет россиянам дала учредитель, управляющий партнер компании «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.
«Сегодня срочные вклады с высокой ставкой остаются хорошим инструментом для сохранения средств от инфляции и непредвиденных трат. При желании инвестировать также можно рассмотреть облигации и ИИС (индивидуальный инвестиционный счет – ред.). Однако стоит помнить, что эти варианты подразумевают риски», — рассказала Богданова в беседе с «Постньюс».

Она также посоветовала хранить средства в разных банках и обращать внимание на лимит страхования. Специалист отметила, что прежде чем сделать вклад в банке, необходимо изучить предлагаемые условия: ставку, срок, возможность пополнения и досрочного расторжения.

Богданова добавила, что необходимо повышать свою финансовую грамотность, так как в этом случае шансы приумножить деньги намного значительно увеличиваются.

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Россиянам раскрыли, от чего зависит курс доллара
Доцент Суверов: на курс доллара влияет геополитический фактор
24 апреля 2025, 16:51

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Влияние на курс доллара оказывает геополитический фактор. Об этом рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финуниверситета при правительстве России Сергей Суверов.
«В последнее время мы видим определённые трудности на переговорах вокруг Украины. Это привело пока к небольшому снижению курса рубля. Сейчас он около 83. Большинство участников рынка ждут ослабления рубля», — рассказал Суверов в беседе с RT.

Он пояснил, что это связано с отсутствием прогресса по геополитическим вопросам, а также с ценой на нефть, которая снизилась из-за торговой войны.

При этом эксперт добавил, что сейчас благоприятное время для покупки долларов, так как в ближайшие недели предложение валюты сократится, что может отразиться на курсе рубля.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в интервью с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что на предстоящей неделе доллар будет стоить около 85 рублей, а евро — 96 рублей.

«Во-первых, завершится налоговый период в России. Во-вторых, по итогам заседания ЦБ 25 апреля ожидается смягчение монетарного сигнала при сохранении текущей ключевой ставки в 21%. Третий момент — в Минфине обсуждают вариант корректировки бюджетного правила, в перспективе объемы продажи валюты могут сократиться, и это довольно чувствительно для нацвалюты», — пояснил Шепелев.

Он также добавил, что ожидается увеличение физического спроса на иностранную валюту перед майскими праздниками.

Эксперт при этом отметил, что позитивные сигналы могут замедлить ослабление рубля, однако годовые минимумы валют уже позади.

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Экономист назвал реальный курс доллара в РФ
Экономист Беляев: доллар накручивают, реальный курс может достигать 93 рублей
24 апреля 2025, 13:01

Фото: iStock/SSV-Photo

Текущий курс доллара является «накрученным», он оторван от национальной экономики, предположил финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев.
В беседе с «Татар-информом» эксперт отметил, что курс доллара, который фиксировался осенью 2024 года, больше похож на тот, что должен быть сегодня — от 90 до 93 рублей.
«Какой он может быть в действительности, сказать трудно. Но расти, тем более по рублю в день, он не может. Это в чистом виде эмоционально и психологически спекулянты действуют, потому что они снимают показания с рынка «Форекса». И сам Центробанк всю эту тему немного подкручивает», — считает Беляев.
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Банк России рассказал, на какие банки чаще всего жалуются россияне
ЦБ выпустил ренкинг банков по числу обоснованных жалоб клиентов на кредитование
24 апреля 2025, 03:48

Фото: iStock/alexialex

Банк России опубликовал первый ренкинг кредитных организаций, основанный на количестве жалоб клиентов на услуги кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе на сайте регулятора, передает ТАСС.
В список вошли банки, имеющие розничный кредитный портфель и получившие более одной обоснованной жалобы в 2024 году. При ранжировании учитывалось число претензий на каждые 100 тыс. договоров.

Среди крупнейших банков лидерами по жалобам стали Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, «Почта Банк» и ВТБ. Более половины претензий к ГПБ и Альфа-Банку касались кредитных историй, а 67% жалоб на «Почту Банк» были связаны с навязыванием дополнительных услуг. В Совкомбанке примерно четверть обращений касалась кредитных каникул.

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Из категории системно значимых в ренкинге по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг также фигурируют Сбербанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Среди кредитных организаций, не являющихся системно значимыми, худшие показатели у Уральского банка реконструкции и развития, банков «Синара», «Ак Барс» и «Тойота Банк».

По данным ЦБ, обоснованной считается жалоба, если проверка выявила нарушения прав клиентов и предприняла действия реагирования.

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Мехтиев: при оформлении микрозайма под видом кредита стоит отказаться от заёма
23 апреля 2025, 19:13

Фото: iStock/Kenishirotie

Россиян предупредили о случаях оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Как это происходит, объяснил заместитель председателя экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
«Банки предлагают и оформляют только кредиты физическим лицам, займы оформляют только микрофинансовые организации. Можно отказаться от исполнения обязательств, период охлаждения продлили. В этот период охлаждения, даже если вы взяли кредит или заем, вы можете отказаться, вернув всю сумму», — пояснил Мехтиев в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом специалист посоветовал внимательно изучить договор, прежде чем подписать его, и обращать внимание на допуслуги.

В свою очередь экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас в интервью RT объяснил, что поведение банков в отношении клиентов, которые не приносят им доход по кредитным картам, обостряет вопрос баланса интересов в сфере финансовых услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые банки стали сокращать лимиты по кредиткам клиентов, которые долгое время не попадают на проценты.

«Речь идёт о держателях, которые используют кредитки строго в пределах льготного периода, не переходя на платные режимы погашения. Эти клиенты не нарушают условий договора, но и не генерируют банковский доход в виде процентов», — отметил Паулаускас.

Он добавил, что банк не может прекратить действие кредитной карты или расторгнуть договор, если клиент выполняет свои обязательства.

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