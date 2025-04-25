Выручка девелопера ГК «Самолёт» увеличилась почти на треть

Группа компаний «Самолёт», являющаяся одним из крупнейших российских застройщиков, подвела финансовые итоги за 2024 год: выручка ГК увеличилась на 32% по сравнению с 2023 годом и составила более 339 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ГК.