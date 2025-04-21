«Наивный прогноз»: Россиянам назвали главную проблему рынка недвижимости

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В 2027-м Россия может столкнуться с дефицитом жилья. В течение двух-трех лет ввод многоквартирных домов рискует снизиться на треть.
Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» заявил, что почти в два раза снижается объем спроса, а застройщики не готовы вкладывать деньги в приобретение новых площадок.
По его словам, прогноз дефицита жилья на данный момент несправедлив и напоминает «наивную эпопею попытки убедить законодателя в том, что сейчас будет все плохо», попытку изменить какие-то тренды и получить поддержку, вернуться к нерыночной модели субсидирования.
Апрелев отметил, что проблема сегодняшнего рынка недвижимости в дорогих кредитах, однако из-за гибкой рыночной модели все может меняться в зависимости от спроса.
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«В основном денежные средства стараются в проектном финансировании направлять на завершение готовых объектов, где у них объемы продаж ниже плановых показателей, они притормаживают сдачу объектов в эксплуатацию. А про дефицит жилья к 2027 — наивный прогноз, потому что спрос не останавливается и не возрастает в одночасье. Это очень, скажем так, гибкая модель поведения на рынке», — сказал эксперт.
По его словам, прогноз дефицита жилья на данный момент несправедлив и напоминает «наивную эпопею попытки убедить законодателя в том, что сейчас будет все плохо», попытку изменить какие-то тренды и получить поддержку, вернуться к нерыночной модели субсидирования.
«Мы не понимаем, что будет с ипотекой через два года. Очень даже может быть, что мы вернемся к обычной рыночной истории несколько раньше. Это переформатирует спрос, и проекты подтянутся. Также сегодня правительство вкладывает очень большие деньги в проекты комплексного развития территорий. Цель этих проектов — подготовить большое количество новых площадок и земельных участков для застройки как многоэтажным многоквартирным жильем, так и индивидуальным», — объяснил специалист.
Апрелев отметил, что проблема сегодняшнего рынка недвижимости в дорогих кредитах, однако из-за гибкой рыночной модели все может меняться в зависимости от спроса.
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Анастасия Панченко