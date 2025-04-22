Застройщик «Самолёт» выставил квартиры на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф

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Группа «Самолёт», реализующая ряд масштабных строительных проектов на территории Московской области и других регионов России, договорилась с компанией «ДОМ.РФ Технологии» о сотрудничестве и развитии цифровых сервисов в сфере жилья, сообщает пресс-служба ГК «ДОМ.РФ».
«В рамках сотрудничества застройщик разместил предложения по своим квартирам на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф», — говорится в сообщении.О преимущества маркетплейса недвижимости наш.дом.рф рассказал гендиректор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.
«Маркетплейс наш.дом.рф — это надёжный и прозрачный сервис для поиска и покупки квартир на всей территории России. Его выбирают как платформу для размещения информации о своих жилых комплексах крупнейшие застройщики страны», — сказал Лукьянов.Он добавил, что через маркетплейс покупатель может выбрать и забронировать квартиру напрямую от застройщика, а сервис гарантирует, что все представленные там предложения актуальны и сведения о них верны.
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