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Застройщик «Самолёт» выставил квартиры на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф

Фото: istockphoto.com/Karina Movsesyan

Фото: istockphoto.com/Karina Movsesyan

Группа «Самолёт», реализующая ряд масштабных строительных проектов на территории Московской области и других регионов России, договорилась с компанией «ДОМ.РФ Технологии» о сотрудничестве и развитии цифровых сервисов в сфере жилья, сообщает пресс-служба ГК «ДОМ.РФ».
«В рамках сотрудничества застройщик разместил предложения по своим квартирам на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф», — говорится в сообщении.
О преимущества маркетплейса недвижимости наш.дом.рф рассказал гендиректор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

«Маркетплейс наш.дом.рф — это надёжный и прозрачный сервис для поиска и покупки квартир на всей территории России. Его выбирают как платформу для размещения информации о своих жилых комплексах крупнейшие застройщики страны», — сказал Лукьянов.
Он добавил, что через маркетплейс покупатель может выбрать и забронировать квартиру напрямую от застройщика, а сервис гарантирует, что все представленные там предложения актуальны и сведения о них верны.

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#застройщики
#маркетплейс
#недвижимость
#квартиры
Внук Зураба Церетели сообщил, где пройдёт прощание с художником
Зураба Церетели похоронят в Грузии
22 апреля 2025, 12:11

Зураб Церетели (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Прощание с российским художником-монументалистом, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели пройдёт 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом NEWS.ru рассказал внук скульптора Василий Церетели.
«Похороны — в Дидубийском пантеоне в Грузии», — добавил собеседник агентства.
О смерти 91-летнего Зураба Церетели стало известно сегодня. По словам родных скульптора, он умер примерно в два часа ночи, причиной кончины стала остановка сердца.

Ранее Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о Церетели в своём тeлеграм-канале. Она отметила, что по обаянию художник мог соперничать с Никитой Михалковым.

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#смерть
#похороны
#художник
#ксения собчак
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Врач рассказала о симптомах весенней аллергии и как от них избавиться
Аллерголог Логина: весенняя аллергия может перерасти в отёк Квинке
22 апреля 2025, 11:14

Фото: iStock/Jevtic

С наступлением весны традиционно остро встаёт вопрос сезонной аллергии. Симптомы её проявления могут быть совершенно разными, так же, как и их последствия.
Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» рассказала, что аллергией на пыльцу растений страдают порядка 20% населения.

«Весенняя аллергия может начаться в конце марта и заканчивается в мае. В середине лета цветут луговые, злаковые травы. В южных регионах активным аллергеном является пыльца амброзии», — объяснила эксперт.

Она перечислила основные симптомы сезонной аллергии: заложенность носа, слизистые выделения из носа, многократные приступы чихания, в более тяжёлых случаях может присоединиться сухой приступообразный кашель и даже приступы удушья, что, как правило, свидетельствует о сезонной пыльцевой бронхиальной астме. Реже встречают проявления на коже — дерматиты и крапивница.

«У всех больных, страдающих поллинозом, со временем может развиться серьёзное осложнение – перекрёстная пищевая аллергия. То есть возникает непереносимость свежих овощей, косточковых фруктов и ягод, а также и трав», — добавила Логина.

При аллергии на пыльцу орешины — лещины — образуется также непереносимость всех видов орехов. Кроме того, ситуация может ещё больше усугубиться. Такая аллергия принимает более опасные формы — может развиться отёк Квинке или анафилактический шок.

«Очень важно правильно подбирать антигистаминные препараты. Необходимо обращаться к специалисту, чтобы он помог подобрать правильное лекарство», — сказала медик.

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#врач
#аллергия
#симптомы
#препараты
#лекарство
#весна
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Депутат Иванов призвал россиян отказаться от искусственных цветов на кладбищах
22 апреля 2025, 10:46

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Искусственные цветы на кладбищах несут в себе серьёзные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Об этом рассказал депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.
«Мы, как православные христиане, должны помнить о заповедях любви к ближнему и заботе о Божьем творении — природе. Захламление кладбищ пластиком, который разлагается веками, противоречит самой сути христианского отношения к миру», — рассказал Иванов в беседе с Life.ru.

Он отметил, что искусственные цветы сделаны из пластика и синтетических тканей. Под воздействием солнечного света и осадков эти материалы выделяют вредные соединения в окружающую среду. Они могут проникать в грунтовые воды и отравлять источники питьевой воды, что несёт угрозу для здоровья людей.

Так, Иванов призвал высаживать живые растения, которые украшают могилу и не вредят окружающей среде. Стоит обратить внимание на многолетние цветы, такие как бархатцы, маргаритки, незабудки, которые не требуют особого ухода и будут цвести весь сезон.

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#цветы
#растения
#отношения
#рф
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«Вызывает бронхоспазм»: Аллерголог рассказал, как защитить себя от тополиного пуха
Аллерголог Болибок: тополиный пух аллергеном не является
22 апреля 2025, 10:34

Фото: iStock/Thomas Marx

Вместе с приходом тепла и летнего знойного периода появляется не всегда приятная «белая вата» — тополиный пух. Он буквально окутывает улицы — такое явление называют тополиной метелью. И, несмотря на всю зрелищность, оно становится испытанием для аллергиков.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» отметил, что сам тополиный пух аллергеном не является.

«То, что тополиный пух — аллерген — заблуждение. Волоконца пуха состоят из целлюлозы и не являются никаким аллергеном. Попадая в дыхательные пути, они вызывают раздражение, что провоцирует трудное дыхание и кашель, а у некоторых могут вызвать бронхоспазм. Это из-за чисто механического раздражения — то же самое, если люди попадают в запыленное помещение», — объяснил эксперт.

Врач рассказал о простых способах защиты себя во время тополиной метели.

«Самый простой способ себя обезопасить — носить маску. Она может быть любой: многоразовая тканевая, одноразовая медицинская, то есть волокна крупного размера в любой маске застрянут. Можно сделать самому маску, как во времена пандемии, из хозяйственных салфеток или рулонов. Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит. Специальные защитные очки продаются в хозяйственных магазинах. Они плотно прилегают к глазницам, в спортивных магазинах есть велосипедные очки с капельками вдоль глазницы. Помещение желательно затягивать каким-то фильтрующим материалом. Раньше использовалась марля, а сейчас появился спанбонд — белый нетканый материал, которым теплицы закрывают. Он прекрасно фильтрует пыль и пыльцу», — рекомендовал специалист.

По словам собеседника, к тополиному пуху может прилепиться пыльца от других цветущих растений, и именно она может вызывать аллергию, однако сам по себе пух не опасен.

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Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро

Врач рассказала, какие цветы являются наиболее опасными для аллергиков
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#цветы
#растения
#радио
#врач
#аллергия
#глаза
#люди
#очки
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Популярным блогерам разъяснили правила регистрации в РКН на физическое и юрлицо
22 апреля 2025, 09:04

Фото: istockphoto.com/Iryna Imago

Данные обо всех российских блогах, страницах в соцсетях и каналах на видеохостингах с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны передаваться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, такая норма действует с ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
«Пройти регистрацию и предоставлять в РКН данные, позволяющие идентифицировать их личность, обязаны блогеры с количеством подписчиков от 10 тысяч, ведущие каналы и страницы на следующих ресурсах: «ВКонтакте», LiveJournal, «Одноклассники», «Пикабу», «Дзен», Pinterest, Rutube, Twitch, YouTube, Discord, TikTok, Telegram, Likee, Yappy», — отмечается в сообщении.
Подать заявку на регистрацию блога можно как от физического, так и от юридического лица. Второе рекомендуется, если блог принадлежит какой-либо компании. В этом случае права не будут утрачены при увольнении сотрудника, который занимался регистрацией.

Инструкция по регистрации блога






Фото: пресс-служба Роскомнадзора

Регистрация блога на юрлицо










Фото: пресс-служба Роскомнадзора

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