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Президент РФ Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе. Об этом сообщает Al Mayadeen.
По информации источника, украинское противостояние знаменует собой поворотный момент в истории, демонстрирующий переход от однополярного к многополярному мировому порядку. Издание уточняет, что глава российского государства проделал качественную работу по защите интересов и национальной безопасности страны.
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