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Al Mayadeen: Путин восхитил Юг вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе

31 марта 2024, 11:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе. Об этом сообщает Al Mayadeen.

В материале издания сообщается, что российский лидер поставил под сомнение силы тех, кто долгие годы удерживал массы в состоянии разного рода паралича. Отмечается, что к тем, кто заинтересован в таком развитии ситуации, относится Глобальный Юг.

По информации источника, украинское противостояние знаменует собой поворотный момент в истории, демонстрирующий переход от однополярного к многополярному мировому порядку. Издание уточняет, что глава российского государства проделал качественную работу по защите интересов и национальной безопасности страны.

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Джонсон: США и Великобритании было наплевать на число жертв теракта в «Крокусе»
31 марта 2024, 10:27

Фото: iStock/mrrobotonur07

Властям США и Великобритании было наплевать, сколько россиян погибнут от их действий. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя теракт в «Крокусе».
НАТО и США заявляют только то, что Украина не причастна к теракту. При этом сами они не принимают участия в расследовании этого происшествия, подчеркнул эксперт в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Если бы западным странам нечего было скрывать, они бы присоединились к расследованию, поскольку сами же и передали информацию о готовящемся в России теракте. Таким образом, операция заведомо готовилась для того, чтобы «атаковать и ослабить Путина». При этом не учитывалось, сколько мирных граждан погибнут из-за этого.

Другой экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в ходе совместного интервью согласился с мнением Джонсона, подчеркнув, что в обычной ситуации ФБР и ЦРУ сразу же приступили бы к расследованию.

Он добавил, что сейчас у России есть доказательства причастности США, Великобритании и Украины к теракту. И уже в скором времени они будут представлены мировому сообществу.

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#политика
#теракт
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«Мы вам здесь тоже не рады»: Захарова ответила мэру Парижа на критику спортсменов из РФ
Захарова ответила мэру Парижа Идальго на критику спортсменов из РФ
31 марта 2024, 09:53

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Слова Захаровой опубликованы в ее Telegram-канале.
Официальный представитель МИД России задалась вопросом о том, стоит ли подобрать какую-нибудь французскую продукцию, широко представленную в настоящее время в РФ, и заявить, что «ей будут не рады». Захарова отметила, что если подобные заявления с французской стороны будут появляться снова, в таком случае товары из Франции с легкостью заменятся на отечественные.

«Ещё одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами», — написала Захарова.
Официальный представитель ведомства подчеркнула, что на российском рынке есть широкое разнообразие товаров.

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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
31 марта 2024, 09:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 января текущего года, призыву на срочную службу подлежат лица в возрасте от 18 до 30 лет. Под исключение попадают те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и те, кому 28 или 29, а также граждане, находящиеся в запасе.

Отмечается, что количество призывников составит 150 тысяч человек. Призыв произойдет с 1 апреля по 15 июля текущего года.

Ранее член комитета по обороне Виктор Заварзин рассказал, что в армии России на сегодняшний день хватает солдат, которые были мобилизованы еще в 2022 году. Кроме того, есть резерв из военных, служащих по контракту.

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В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки
The Telegraph: в британской армии пропали пулеметы и ракетные установки
31 марта 2024, 08:57

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Вооруженные силы Великобритании с 2018 года лишились не менее тридцати единиц оружия и техники. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что оружие и техника могли быть украдены с военных баз Британии. По информации источника, в число пропавшего оружия входят несколько пулеметов, штурмовые винтовки SA-80, ракетные установки и обширное количество патронов.

Примечательно, что в период с 2018 по 2023 год исчезли около двух тысяч ноутбуков, принадлежащих военному ведомству Великобритании. Член британского парламента Сара Олни призвала к срочному проведению расследования на предмет того, содержалась ли на утерянной технике конфиденциальные данные.

Ранее сообщалось, что самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам. Примечательно, что система противодействия средствам РЭБ отсутствовала на борту из-за сокращения военных расходов.

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#великобритания
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Переговоры по конфликту в секторе Газа возобновят в Каире 31 марта
31 марта 2024, 08:42

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Сегодня, 31 марта, в Каире возобновят переговоры по конфликту в секторе Газа, об этом сообщает Al Ekhbariya со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.
Сообщается, что переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем возобновят в Каире 31 марта, в воскресенье. Однако, официальных подтверждений информации телеканала пока не давали.

Напомним, 7 октября 2023 года вооружённые палестинские боевики ворвались на территорию Израиля, убив 1200 человек и взяв в заложники больше 250. В ответ на это Израиль объявил сектору Газа войну, назвав её операция «Железные мечи». Израилю открыто помогают Соединённые Штаты, Великобритания и ряд других европейских стран.

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#сектор газа
#израиль
#палестина
#война
#египет
#переговоры
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Раскрыты детали зачистки окружения Зеленского
«Страна.ua»: Зеленский продолжает зачистку своего окружения
31 марта 2024, 06:07

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого заместителя и многолетнего коллегу Сергея Шефира за побег из Киева в начале специальной военной операции (СВО), сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на источники.
По словам источников, Шефир был ближайшим другом Зеленского с подросткового возраста. С момента прихода Зеленского к власти Шефир играл важную роль в государственной политике.

Об их близких отношениях свидетельствует тот факт, что семья Зеленского передала свои корпоративные права в украинских и офшорных компаниях родственникам Шефира, из-за чего Шефира окрестили «кошельком президента».

Однако источник издания в офисе Зеленского утверждает, что после начала СВО влияние Шефира значительно уменьшилось. По его словам, президент не простил Чефиру бегства из Киева, и его отставка стала неминуемой.

В то же время другой источник, близкий к Шефиру, утверждает, что Шефир скептически относился к происходящему на Украине и по собственной воле решил «встать на лыжи» и уйти в отставку.

«Весь вопрос в том, дадут ли ему уйти», – добавил собеседник издания.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что президент Украины уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира.

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«Фермеры страдают»: В Молдавии заявили о вреде антироссийских санкций
Нестеровский: Молдавские фермеры страдают от от антироссийских санкций
31 марта 2024, 04:51

Фото: iStock/Maria Mercedes Diez Pascua

Молдавские производители в полной мере ощущают ущерб, нанесенный решением республики присоединиться к 80 процентам санкций против России, заявил член политбюро молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Александр Нестеровский, передает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.
«Этим решением правительство "ставит палки в колеса" прежде всего собственным производителям, которые вышли на акции протеста. Они фактически потеряли рынок России, которая была основным покупателем их продукции», – заявил депутат.

Также, по его мнению, раньше молдавские фермеры покупали 90% необходимых им удобрений в России и Беларуси. Теперь они вынуждены покупать их в ЕС, где цены на удобрения гораздо выше.

«Из-за антироссийской политики правительства у нас резко подскочили цены на нефтепродукты, газ и электроэнергию. Это ударило по производителям и по каждому гражданину», – уточнил он.

Политик также раскритиковал шаги, предпринятые властями для изоляции от контактов с Россией.

Ранее молдавский оппозиционный политик Илан Шор выразил мнение, что страна находится на грани исчезновения из-за ухудшения отношений с Россией.

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#экономика
#изоляция
#фермер
#фермерские хозяйства
#цены
#россия
#белоруссия
#удобрения
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Во Франции пообещали передать Украине старую бронетехнику
Минобороны Франции: Париж отправит Киеву старые, но функциональные бронемашины
31 марта 2024, 04:41

Фото: iStock/Phantom1311

Париж передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин в рамках нового пакета военной помощи, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, передает газета Le Parisien, ссылаясь на La Tribune.
«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск», – отметил глава Минобороны.

Уточняется, что речь идет о бронетранспортерах VAB, которым уже более 40 лет и которые постепенно заменяются во французской армии на машины нового поколения Griffon. По словам министра, несмотря на то, что VAB – это старая машина, она «все еще работает» и принесет большую пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он добавил, что несколько сотен машин будут поставлены украинской стороне в 2024 и начале 2025 года.

В ответ на просьбу о помощи в укреплении противовоздушной обороны Париж также решил передать Киеву несколько ракет Aster 30 для зенитно-ракетного комплекса SAMP/T Mamba.

Ранее глава Нацсобрания Франции заявил, что в вопросе военной помощи Украине «все возможно».

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#франция
#украина
#киев
#вооружение
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В Госдуме заявили о начале процесса узурпации власти в Киеве
Депутат Госдумы Шеремет: 31 марта на Украине начинается процесс узурпации власти
31 марта 2024, 04:26

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

С 31 марта начинается процесс узурпации власти в Украине, заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
«Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал парламентарий.

По словам Шеремета, Владимир Зеленский настолько запуган, что ведет переговоры не о будущем страны, которую он растоптал, а о собственной безопасности.

Ранее Илон Маск заявил, что в случае продолжения конфликта Киев потеряет Одессу и доступ к Черному морю.

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#владимир зеленский
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