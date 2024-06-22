Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Киев по указке западных стран хочет подавить родственные связи украинских граждан, отправляя их на бойню. Об этом пишет помощник российского президента Николай Патрушев в своем материале для журнала «Национальная оборона».
Патрушев подчеркивает, что население республики «русское в большинстве своем», однако Киев является марионеткой в руках Запада, поэтому он отправляет украинцев на верную смерть.
Он также отмечает, что сегодняшняя неонацистская власть на Украине особенно извратила историю. Так, согласно статье, экстремистские организации в сегодняшних учебниках называются «антифашистским движением сопротивления». О зверствах, совершенных нацистами, молчат «в соответствии с методичками» Запада.
В заключении Патрушев привел в пример возвеличивание убийц и карателей. В частности, он упомянул бывшего эсэсовца Ярослава Хунку, которому бурно аплодировал канадский парламент.
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«Людей, говорящих и думающих на русском языке, воспитанных на русской истории и литературе, а также на русских традициях», – пишет Патрушев.
Он также отмечает, что сегодняшняя неонацистская власть на Украине особенно извратила историю. Так, согласно статье, экстремистские организации в сегодняшних учебниках называются «антифашистским движением сопротивления». О зверствах, совершенных нацистами, молчат «в соответствии с методичками» Запада.
В заключении Патрушев привел в пример возвеличивание убийц и карателей. В частности, он упомянул бывшего эсэсовца Ярослава Хунку, которому бурно аплодировал канадский парламент.
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Никита Кротов