Стало известно о подготовке Западом терактов на территории России

Фото: сайт Кремля
Иностранные спецслужбы организуют теракты против объектов морской инфраструктуры Российской Федерации. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.
По его словам, Америка и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу РФ к ресурсам Мирового океана. Они хотят лишить или ограничить возможности нашей страны использовать морские транспортные коммуникации.
Патрушев отметил, что иностранными спецслужбами организуются террористические акты на территории Российской Федерации, которые направлены против стратегически важных объектов морской инфраструктуры. Кроме того, он добавил, что политика западных стран нацелена на сдерживание морской экономической деятельности РФ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии. Отмечается, что её председателем стал помощник президента Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России», — сказал он.
Патрушев отметил, что иностранными спецслужбами организуются террористические акты на территории Российской Федерации, которые направлены против стратегически важных объектов морской инфраструктуры. Кроме того, он добавил, что политика западных стран нацелена на сдерживание морской экономической деятельности РФ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии. Отмечается, что её председателем стал помощник президента Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова