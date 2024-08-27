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Стало известно о подготовке Западом терактов на территории России

Патрушев: Запад организует теракты против объектов морской инфраструктуры РФ
27 августа 2024, 13:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Иностранные спецслужбы организуют теракты против объектов морской инфраструктуры Российской Федерации. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.
По его словам, Америка и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу РФ к ресурсам Мирового океана. Они хотят лишить или ограничить возможности нашей страны использовать морские транспортные коммуникации.

«Наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России», — сказал он.



Патрушев отметил, что иностранными спецслужбами организуются террористические акты на территории Российской Федерации, которые направлены против стратегически важных объектов морской инфраструктуры. Кроме того, он добавил, что политика западных стран нацелена на сдерживание морской экономической деятельности РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии. Отмечается, что её председателем стал помощник президента Николай Патрушев.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лукашенко призывают перейти на сторону Украины и отвернуться от РФ
27 августа 2024, 13:59

Фото: сайт Кремля

Глава РБ Александр Лукашенко рассказал о том, что получает призывы прекратить сотрудничество с РФ и перейти на сторону киевского режима, сообщают обозреватели БелТА. Белорусский лидер отметил, что его страна не может принять предложения, которые ей поступают «на 99%».
«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», — прокомментировал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Запад готовит теракты на территории РФ. По словам помощника президента России Николая Патрушева, речь идет об организации террористических атак в отношении объектов морской инфраструктуры страны.

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Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим
27 августа 2024, 13:35

Фото: сайт Кремля

Дело задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова можно будет считать политическим, если власти Франции не смогут представить серьезных доказательств выдвинутых в адрес бизнесмена обвинений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, обвинения предъявлены крайне серьезные. Если же Париж не предоставит доказательную базу, в таком случае, как отметил Песков, налицо будет прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и запугивания Дурова.

Ранее французский лидер заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Нарышкин: переговоры с Киевом недопустимы после атаки в Курской области
27 августа 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Переговоры с киевским режимом после нападения на Курскую область недопустимы, считает глава российской разведки Сергей Нарышкин. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Это заявление сделано президентом РФ Владимиром Путиным, что после террористической авантюры Украины в Курской области какие-либо переговоры вести с ними недопустимо», — отметил Нарышкин.
Боевики ВСУ напали на Курскую область с утра, 6 августа. Украинские радикалы получили отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников.

Ранее Сергей Нарышкин выражал надежду, что взятый под стражу во Франции бизнесмен Павел Дуров не выдаст Западу чувствительных для РФ данных.

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В США раскрыли, как Путин обошел опасную ловушку
Полковник Уилкерсон рассказал о провокации США, на которую не поддался Путин
27 августа 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин не поддастся на провокации НАТО. Об этом сообщил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
Так Уилкерсон прокомментировал заявление бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, что атака украинских боевиков на Курскую область была, вероятно, санкционирована разведкой Соединенных Штатов. По словам полковника, глава российского государства «слишком расчетлив и умен, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта».

Он заключил, что было бы здорово иметь в США кого-то хотя бы наполовину такого же рассудительного, как Путин.

Напомним, российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что страна не собирается воевать с Североатлантическим альянсом.

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Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле
Песков: мессенджеры не отвечают требованиям безопасности для служебной переписки
27 августа 2024, 12:43

Фото: сайт Кремля

Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности для ведения служебной переписки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, госслужащие не должны использовать в служебных целях мессенджеры. Представитель Кремля добавил, что «чистить переписки» в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова нецелесообразно.

Ранее эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Нарышкин рассчитывает, что Дуров не раскроет чувствительные для РФ данные Западу
27 августа 2024, 12:37

Фото: сайт Кремля

Глава российской разведки Сергей Нарышкин рассчитывает, что арестованный во Франции бизнесмен Павел Дуров не раскроет Западу чувствительную для РФ информацию, передает ТАСС.
«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — прокомментировал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.
Дурова задержали в Париже в авиагавани Ле Бурже вечером, 24 августа, когда основатель мессенджера Telegram выходил из своего частного самолета, прилетевшего из Азербайджана.

Фигуранта обвиняют в 12 преступлениях, связанных с наркотиками, сокрытием контента для педофилов, соучастием в мошенничестве и отмывании денег. Сейчас с ним работают парижские прокуроры. Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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Украина намерена купить два ядерных реактора российского производства
27 августа 2024, 12:23

Фото: istockphoto/reflection_art

Украина намерена купить два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico, пишет РИА Новости.
Сообщается, что закупить их планируется у Болгарии. По его словам, эти планы спровоцировали резкую критику со стороны правящей партии. Галущенко объяснил свою позицию тем, что стране нужна атомная энергетика, чтобы выдержать зиму.

Отмечается, что правительство будет настаивать на расширении Хмельницкой АЭС за счет этих реакторов.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины, а до этого генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что с марта 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Вынесен приговор воюющему за ВСУ наемнику из США
Воюющий за ВСУ американский наемник Девё заочно приговорен в России к 14 годам
27 августа 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Michele Ursi

К 14 годам колонии строгого режима заочно приговорен американский наемник Девё Калеб Виктор, воюющий на стороне боевиков ВСУ, передает пресс-служба Следкома.
«Приговором суда Девё заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — сообщили там.
В ведомстве уточнили, что фигуранта признали виновным в «участии в качестве наёмника в вооруженном конфликте».

Следствие установило, что Девё прибыл на Украину не раньше сентября в 2022 году, где прошел подготовку, вступив в ряды украинских неонацистов. Воевал против ВС РФ до февраля текущего года.

Прокуратура ДНР добавила, что Девё получил награду в размере, который эквивалентен более чем 860 тысячам рублей.

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#война
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Украина планирует предоставить США список целей для ударов по РФ
27 августа 2024, 11:47

Фото: istockphoto / Yaraslau Mikheyeu

Украинские чиновники планируют посетить Вашингтон, где они представят детально проработанный список потенциальных целей на территории России. По информации издания, это будет последней попыткой убедить США снять ограничения на использование дальнобойного оружия.Об этом сообщили в Лента.ру.
«Украина планирует предоставить США список целей для возможных ударов по России. Это произойдёт в случае, если Вашингтон снимет ограничения на применение дальнобойного оружия», — поделились в издании.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Зеленского Андрей Ермак планируют обсудить этот вопрос с администрацией Байдена во время своего визита в Вашингтон на этой неделе.

Как подчёркивают авторы материала, ранее Украина уже предоставляла подобный список целей. Однако в этот раз он будет более точным и детализированным.

15 августа Politico сообщало, что США рассматривают возможность передачи ВСУ высокоточных дальнобойных тактических крылатых ракет JASSM воздушного базирования. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

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