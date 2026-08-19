Выяснилось, что приходит на смену теряющим популярность уличным банкоматам

19 августа 2026, 04:27

Сервис «наличные на кассе» постепенно вытесняет уличные банкоматы в крупных городах

Фото: iStock/Evgeniia Iakimenko

Новая модель финансового обслуживания, при которой выдача наличных интегрируется в повседневную торговую инфраструктуру, постепенно вытесняет в крупных городах привычные уличные банкоматы. Об этом сообщил в беседе с агентством «Прайм» эксперт по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.