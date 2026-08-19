Выяснилось, что приходит на смену теряющим популярность уличным банкоматам
Новая модель финансового обслуживания, при которой выдача наличных интегрируется в повседневную торговую инфраструктуру, постепенно вытесняет в крупных городах привычные уличные банкоматы. Об этом сообщил в беседе с агентством «Прайм» эксперт по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
По его словам, содержание тысяч терминалов самообслуживания перестало окупаться для банков, особенно если речь идет о спальных районах и малых городах. Фиксируется тенденция по сокращению банкоматов на территории России — за последние несколько лет их количество уменьшилось более чем на сто тысяч единиц.
Банки целенаправленно избавляются от убыточных точек, сохраняя только рентабельные устройства в местах с высоким трафиком. На фоне снижения популярности уличных терминалов активно развивается сервис «наличные на кассе» – объём выдач через торговые сети ежегодно растёт на 16–17 процентов. Сама процедура строго регламентирована: покупатель запрашивает нужную сумму при оплате покупки, кассир добавляет её к чеку, операция подтверждается картой «Мир», и после этого человеку выдают банкноты.
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