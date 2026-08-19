Приморские пенсионерки спрятали бродячих собак от прибывших отловщиков
В Приморье группа пожилых женщин «напала» на сотрудников службы отлова бездомных животных и помешала им выполнять свою работу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, жители Арсеньева неоднократно жаловались на стаю бродячих псов, которые часто появлялись на улице Ломоносова. Животные не только пугали прохожих, но и создавали потенциальную угрозу для школьников, которым скоро предстоит ходить по этой дороге на занятия.
Прибывшие по вызову специалисты компании «Аристократ» попытались поймать дворняг, однако на защиту стаи встали местные пенсионерки. Они прятали собак, снимая действия отловщиков на телефон, и даже угрожали сотрудникам кулаками. Тех, кто вызвал службу, пожилые женщины оскорбляли. При этом забирать четвероногих к себе домой они не собираются.
Это не первый подобный случай в регионе – неделей ранее в Дальнегорске зоозащитница распылила перцовый баллончик в лицо сотрудникам службы отлова дворняг. Тогда пострадали две собаки, кинолог и водитель, у которых диагностировали ожоги глаз.
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