Россиянку задержали в США за превышение срока пребывания в стране

19 августа 2026, 03:58

NYT: Россиянку задержали в аэропорту Калифорнии за превышение срока пребывания в США

Фото: iStock/Angel Di Bilio

В аэропорту Калифорнии сотрудники иммиграционной службы США задержали гражданку России по обвинению в превышении разрешённого срока пребывания в стране. Об этом сообщает The New York Times.





Согласно материалу, россиянку Галину Бобреневу остановили сразу после выхода из самолёта, около четверти часа опрашивали, а затем в наручниках отправили в центр содержания. В итоге гражданка РФ провела под стражей 16 дней, из которых около двух недель – в иммиграционном центре в Аделанто. Позже её выпустили под залог в 35 тысяч долларов, обязав носить электронный браслет. Первое слушание по делу назначили на 22 октября.



