Россиянку задержали в США за превышение срока пребывания в стране
NYT: Россиянку задержали в аэропорту Калифорнии за превышение срока пребывания в США
В аэропорту Калифорнии сотрудники иммиграционной службы США задержали гражданку России по обвинению в превышении разрешённого срока пребывания в стране. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно материалу, россиянку Галину Бобреневу остановили сразу после выхода из самолёта, около четверти часа опрашивали, а затем в наручниках отправили в центр содержания. В итоге гражданка РФ провела под стражей 16 дней, из которых около двух недель – в иммиграционном центре в Аделанто. Позже её выпустили под залог в 35 тысяч долларов, обязав носить электронный браслет. Первое слушание по делу назначили на 22 октября.
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В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что женщина нарушила иммиграционное законодательство, превысив срок легального нахождения в Соединенных Штатах. Адвокат Бобреневой оспаривает эту позицию, утверждая, что клиентка не находилась в стране без законных оснований.
Ранее стало известно, что слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой, которую задержали в международном аэропорту США, перенесли на осень. Женщина страдает очень серьезным и опасным заболеванием — прогрессирующей мозжечковой атаксией. Это расстройство влияет на равновесие и координацию, а также может сопровождаться нарушением речи.