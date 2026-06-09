В ГД оценили возможный переход на электронные квитанции по ЖКУ
Депутат Разворотнева: идея с электронными платежками за ЖКУ революционная
Инициатива перехода на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги является революционной. Такое мнение выразила замглавы комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Ранее Минцифры РФ внесло в Госдуму законопроект о поддержке «Почты России», в рамках которого предполагается направление платежных документов по коммунальным услугам через портал «Госуслуги».
В разговоре с Общественной Службой Новостей Разворотнева уточнила, что предложение об онлайн рассылке платежных документов включает информирование о плановых отключениях, протоколах, общих собраниях, итогах голосования и по другим вопросам.
«На самом деле, действительно революционный законопроект. Если говорить о ЖКХ, то "Почта России", с одной стороны, становится таким полноценным платежным агентом, который может не только выставлять платежи, но и собирать деньги на своих счетах с последующим распределением их поставщикам услуг», — пояснила парламентарий.
Однако, по ее словам, вопрос нуждается в дополнительном обсуждении, поскольку некоторые категории россиян, например люди пожилого возраста, могут не пользоваться интернетом и перестать платить за ЖКУ ввиду отсутствия привычных бумажных квитанций в почтовом ящике.