В ГД оценили возможный переход на электронные квитанции по ЖКУ

09 июня 2026, 12:44

Депутат Разворотнева: идея с электронными платежками за ЖКУ революционная

Фото: iStock/Tippapatt

Инициатива перехода на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги является революционной. Такое мнение выразила замглавы комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.





Ранее Минцифры РФ внесло в Госдуму законопроект о поддержке «Почты России», в рамках которого предполагается направление платежных документов по коммунальным услугам через портал «Госуслуги».



В разговоре с Общественной Службой Новостей Разворотнева уточнила, что предложение об онлайн рассылке платежных документов включает информирование о плановых отключениях, протоколах, общих собраниях, итогах голосования и по другим вопросам.





«На самом деле, действительно революционный законопроект. Если говорить о ЖКХ, то "Почта России", с одной стороны, становится таким полноценным платежным агентом, который может не только выставлять платежи, но и собирать деньги на своих счетах с последующим распределением их поставщикам услуг», — пояснила парламентарий.