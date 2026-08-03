Жителям Подмосковья напомнили о необходимости оплатить ЖКУ до 15 августа
Коммунальные счета за июль подготовили для жителей Подмосковья в Едином расчётном центре Московской области. Оплатить их нужно не позднее 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Счета уже доступны в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении ведомства.
«Раньше жителям приходило множество квитанций от поставщиков ресурсов и услуг, было более 150 расчетных центров, отсутствовал единый стандарт работы с начислениями и оплатой, не было контроля за долгами. Преимущества Единой системы расчётов для жителей — это единый платежный документ за ЖКУ, где собраны все начисления по всем видам услуг. А для ресурсоснабжающих организаций — это быстрое доведение средств», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.Ранее сообщалось, что оплачивать счета за ЖКУ жители Подмосковья могут через мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Кроме того, с помощью этого приложения можно общаться с соседями в официальном домовом чате, подавать заявки в управляющую компанию, заказывать поверку счётчиков, участвовать в общих собраниях собственников и получить доступ к полной информацию о капитальном ремонте здания.