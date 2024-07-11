Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

Фото: istockphoto / scyther5
После введения блокирующих санкций США в отношении Национального расчётного депозитария (НРД) казахстанский депозитарий обратился к своим клиентам с призывом вывести российские ценные бумаги из своей системы, сообщили в РБК.
Юристы не исключают, что в будущем средства, которые не были выведены, могут быть заблокированы.
Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана попросил клиентов — брокеров и управляющие компании — до 1 августа 2024 года написать приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания.
Эти рекомендации депозитарий разослал всем местным профучастникам, потому что в отношении НРД были введены блокирующие санкции, сообщили в Центральном депозитарии ценных бумаг Казахстана.
В рассылке клиентам брокер сообщил о получении письма от казахстанского депозитария. В письме говорилось, что необходимо провести сделки с участием Национального расчётного депозитария (НРД) до конца месяца.
Сроки, обозначенные казахстанским депозитарием, связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина, которая была выдана для завершения операций после введения блокирующих санкций против Мосбиржи и ее структур.
Читайте также:
Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке»
Россиянам рассказали о новом налоге
Экономист Лобода допустил рост цен в отелях России
Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана попросил клиентов — брокеров и управляющие компании — до 1 августа 2024 года написать приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания.
Эти рекомендации депозитарий разослал всем местным профучастникам, потому что в отношении НРД были введены блокирующие санкции, сообщили в Центральном депозитарии ценных бумаг Казахстана.
В рассылке клиентам брокер сообщил о получении письма от казахстанского депозитария. В письме говорилось, что необходимо провести сделки с участием Национального расчётного депозитария (НРД) до конца месяца.
«Центральный депозитарий ценных бумаг сообщает вам о необходимости провести транзакции с участием АО «Национальный расчетный депозитарий» в срок до 1 августа 2024 года. Эти транзакции являются обычными и необходимыми для передачи долга или акций лицам, которые не являются гражданами США и не включены в список блокирующих санкций».
Сроки, обозначенные казахстанским депозитарием, связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина, которая была выдана для завершения операций после введения блокирующих санкций против Мосбиржи и ее структур.
Читайте также:
Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке»
Россиянам рассказали о новом налоге
Экономист Лобода допустил рост цен в отелях России
Мира Полтева