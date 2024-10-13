Владимир Путин оценил сбор урожая в России

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Президент России Владимир Путин по случаю Дня работника сельского хозяйства оценил урожай в стране и заявил, что этот показатель является хорошим ориентиром.
По словам главы государства, ежегодно российские аграрии собирают более 100 миллионов тонн зерна, а за последнее десятилетие производство сельхозпродукции увеличилось на 30%. В продовольственном секторе рост составил 40%.
Ранее в своей речи президент выразил «особую благодарность» фермерам Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей, а также Донбасса. Президент пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах.
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«Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса», – подчеркнул российский лидер.
Ранее в своей речи президент выразил «особую благодарность» фермерам Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей, а также Донбасса. Президент пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах.
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Александр Климов