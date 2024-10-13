Владимир Путин оценил сбор урожая в России

Москва с января по сентябрь текущего года сэкономила 17,6 миллиарда рублей за счет экспертизы цен в госзакупках. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, ее слова приводит пресс-служба ведомства.