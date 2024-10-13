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Владимир Путин оценил сбор урожая в России

Путин: российские аграрии собирают ежегодно более 100 млн тонн зерновых
13 октября 2024, 00:58
Фото: iStock/jodie777

Фото: iStock/jodie777

Президент России Владимир Путин по случаю Дня работника сельского хозяйства оценил урожай в стране и заявил, что этот показатель является хорошим ориентиром.
По словам главы государства, ежегодно российские аграрии собирают более 100 миллионов тонн зерна, а за последнее десятилетие производство сельхозпродукции увеличилось на 30%. В продовольственном секторе рост составил 40%.

«Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса», – подчеркнул российский лидер.



Ранее в своей речи президент выразил «особую благодарность» фермерам Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей, а также Донбасса. Президент пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах.

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Путин призвал к внедрению в российский АПК отечественного оборудования и техники
13 октября 2024, 01:14

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что агропромышленный комплекс должен активнее внедрять отечественную технику и оборудование, передает РИА Новости.
Глава государства подчеркнул необходимость укрепления технологического потенциала агропромышленного комплекса (АПК). Он напомнил о задаче увеличения производства не менее чем на 25%, а экспорта – не менее чем в 1,5 раза к 2030 году.

По словам Путина, эта стратегическая цель должна быть достигнута за счет укрепления технологического потенциала отрасли.

«Для этого надо шире внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, а также перспективные природоподобные технологии», – призвал президент.

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что к 2030 году общий объем экспорта зерна из России достигнет 17,5 миллиарда долларов.

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В Армении предложили перейти с пшеницы на рис
Секретарь Совбеза Армении Григорян: жители могут перейти с пшеницы на рис
12 октября 2024, 23:37

Фото: iStock/BitsAndSplits

Армянские потребители могут избавиться от зависимости от стратегических товаров, перейдя с пшеницы на рис, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает РИА Новости.
По словам политика, безопасность Армении связана со стратегическими товарами. По мнению Григорян, эти товары могут измениться, в связи с чем население страны должно быть более гибким, чтобы не позволить другим странам «гоняться» за стратегическими товарами и адаптироваться к этой реальности.

«Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара», – предложил он.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения должна учитывать интересы России в закавказских транспортных потоках.

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#никол пашинян
#армения
#совбез
#товары
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Нацбанк Украины ужесточит контроль за платежами внутри страны
12 октября 2024, 20:56

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ужесточить контроль над платежами граждан и бизнеса внутри страны. Об этом со ссылкой на распоряжение регулятора пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Отмечается, что во время проведения проверок были зафиксированы многочисленные нарушения правил финмониторинга партнёров и клиентов небанковскими финансовыми учреждениями, которые занимаются платежами.

В связи с этим НБУ намерен обязать небанковских платежников осуществлять проверку своих клиентов и партнёров со всей строгостью, наравне с другими банками. Проверка, как ожидается, будет состоять из трёх шагов: детальное анкетирования, контроль за платёжными операциями и их отслеживание, мгновенная блокировка при возникновение каких-либо отклонений.

Банк дал финансовым учреждениям время на выполнение этих требований, однако не уточнил, сколько именно. Но при этом пригрозил нарушителям наказанием в виде многомиллионных штрафов или даже отзыва лицензии.

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#лицензии
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Лицензии Минфина США на операции с группой Мосбиржи истекли
12 октября 2024, 11:56

Фото: istockphoto/tadamichi

Срок действия лицензий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами при участии Мосбиржи, истёк сегодня, 12 октября.
То же самое относится к операциям с участием дочерних структур Мосбиржи: Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчётного депозитария (НРД). С сегодняшнего дня американским частным лицам и компаниям запрещены сделки с акциями и конвертация валют с участием указанных структур. Этот срок должен был истечь ещё в августе, но тогда его продлили.

Теперь любые ценные бумаги, находящиеся во владении физических лиц из США и хранящиеся в НРД будут рассматриваться как заблокированные. То же самое относится к дивидендам и другим доходам. Как отмечают аналитики, с точки зрения российского инвестора с 12 октября ничего не изменится: евро и доллар также останутся недоступными для торговли.

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#доллар
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#сделки
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#лицензии
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Правительство уточнило параметры продажи выручки экспортерами
Кабинет министров снизил порог продажи валютной выручки экспортерами с 50 до 25%
12 октября 2024, 03:34

Фото: iStock/Lazy_Bear

Правительство РФ определило параметры обязательной продажи выручки крупнейшими экспортерами по внешнеторговым контрактам, передает информационное агентство ТАСС.
Так, экспортеры, входящие в перечень крупных компаний, обязаны в принудительном порядке реализовать на российском рынке «не менее 25 процентов денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), в срок, не превышающий 30 дней с даты получения денежных средств». Ранее это положение содержало ориентировочную цифру в 50%.

Летом Кабинет министров смягчил условия продажи иностранной валюты компаниям-экспортерам. Если раньше они должны были зачислять на свои счета не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, то теперь этот показатель снижен до 40%.

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#правительство
#россия
#валюта
#экономика
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Экономике Украины предрекли крушение
FP: экономика Украины потерпит крушение в случае потери контроля над Покровском
11 октября 2024, 23:40

Фото: iStock/alzay

Исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center предрек крах украинской экономики, если Киев потеряет контроль над Покровском, сообщает американский журнал Foreign Policy (FP).
«Падение Покровска может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны», – заявил он.

По словам Зинченко, без сталелитейных заводов украинская экономика «попросту умрет».

Согласно материалу, экономическое значение Покровска обусловлено его ролью в поставках угля для производства чугуна. По словам авторов, металлургическая промышленность является важным источником налоговых поступлений и экспорта для Украины.

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что потеря Угледара стала психологическим шоком для украинских солдат.

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#украина
#доходы
#налоги
#экономика
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В Истре создадут более 7,5 тыс. новых рабочих мест
11 октября 2024, 13:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Свыше семи с половиной тысяч новых рабочих мест появится в городском округе Истра благодаря реализующимся сейчас на территории муниципалитета 42 инвестиционным проектам. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В округе реализуется 42 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 50 миллиардов рублей, что позволит создать более 7,5 тыс. рабочих мест», — сказала Татьяна Витушева.
Она уточнила, что до конца текущего года в эксплуатацию должен быть введён многофункциональный производственно-складской комплекс «Ориентир-Запад» для торговой сети «Золотое Яблоко». Инвестиции в этот проект составили 2,4 млрд рублей, здесь откроется свыше 600 вакансий. А в 2027 году в Истре откроют новый гостиничный комплекс, где появится ещё около 200 рабочих мест.

Татьяна Витушева также сообщила, что в настоящее время в округе работает 41 крупное предприятие и около 10 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

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#андрей воробьёв
#татьяна витушева
#экономика
#инвестиции
#рабочие места
#истра
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Багреева: Москва сэкономил около 18 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок
11 октября 2024, 10:51

Фото: iStock/blinow61

Москва с января по сентябрь текущего года сэкономила 17,6 миллиарда рублей за счет экспертизы цен в госзакупках. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, ее слова приводит пресс-служба ведомства.
Поясняется, что экспертиза цен в госзакупках помогает городу снизить бюджетные расходы и обеспечить госзаказчикам обоснованные цены.

«За девять месяцев эксперты выдали 1,8 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 775,6 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 17,6 миллиарда рублей бюджетных средств», – пояснила Багреева.

Экспертизой занимается столичный департамент экономической политики и развития, кроме тех, которые связаны с проведением ремонтных работ и благоустройства.

Ценовая экспертиза проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей в рамках 44-ФЗ о закупках, а также для договоров на 50 миллионов рублей и более.

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Собянин: власти Москвы одобрили проект бюджета на 2025-2027 годы
11 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2025-2027 годы, об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Одобрили проект бюджета Москвы на 2025-2027 годы. Его формировали, исходя из многих факторов, в том числе стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что в 2025 году 90% бюджета будет направлено на реализацию 13 государственных программ, которые охватывают различные сферы жизни столицы и направлены на развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия и социальную поддержку жителей Москвы.

В 2025 году расходы на государственные программы составят около 5 триллионов рублей, а за три года — 15,2 триллиона рублей.

Уточняется, что за 2022 и 2023 годы столичная экономика адаптировалась к санкционному давлению и на сегодняшний день находится на траектории сбалансированного роста

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