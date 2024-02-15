Путин: Единственное, о чём можно сожалеть — это то, что мы не начали СВО раньше

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Непосредственным триггером для начала специальной военной операции на Украине стали отказ Киева от Минских соглашений и удары по Донбассу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.
Путин обвинил западных лидеров — в частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца и британского премьера Риши Сунака — в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала спецоперации. Так, среди причин СВО, объявленных Путиным, они услышали угрозу нападения НАТО на Россию.
По словам Владимира Путина, единственное, о чем можно сожалеть сейчас — так это о том, что РФ не начала активно действовать на Украине ещё раньше.
Напомним, Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным. Сунак вслед за ним также прокомментировал интервью российского лидера. Не страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».
Ранее президент рассказал Павлу Зарубину о том, что не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что тот шел жёстко по своему, заранее намеченному, плану и исполнил его. По словам Путина, он хотел, чтобы ему задавали острые вопросы и был к этому готов, однако Карлсон избрал для интервью Путин назвал Такера Карлсона «опасным человеком»другую тактику, представ терпеливым и благодарным слушателем.
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«То, что они извращают то, что я говорил, это плохо. И передергивают карту <…> Я ничего подобного не говорил. Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию», — отметил глава РФ.
Напомним, Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным. Сунак вслед за ним также прокомментировал интервью российского лидера. Не страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».
Ранее президент рассказал Павлу Зарубину о том, что не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что тот шел жёстко по своему, заранее намеченному, плану и исполнил его. По словам Путина, он хотел, чтобы ему задавали острые вопросы и был к этому готов, однако Карлсон избрал для интервью Путин назвал Такера Карлсона «опасным человеком»другую тактику, представ терпеливым и благодарным слушателем.
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Артем Путинцев