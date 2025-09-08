В ГД объяснили, зачем в России поднимать возраст молодежи до 45 лет
Депутат Нилов: повышение молодежного возраста расширит льготы для россиян
Повышение молодёжного возраста позволит получать льготы россиянам старшего возраста. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Напомним, в общественном совете при Минтруде предложили поднять верхнюю планку возраста молодежи в России с 35 лет до 40–45.
Данная мера позволит обеспечить более взрослое население льготами, которые доступны молодежи, считает депутат.
«Население стареет позже, а вот взросление наступает во многом раньше. Эти юридические изменения могли бы прежде всего дать эмоциональный импульс. И, конечно, это дополнительные меры поддержки, в том числе для молодежи, молодых семей, я в этом вижу только позитив», — пояснил Нилов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, инициатива заслуживает внимания, и добавил, что сам готов её поддержать. Он пояснил, что программы, предусмотренные для молодёжи и молодых семей, должны быть доступны и людям старше 35 лет.
Нилов также предложил переименовать «пенсию по старости» в «пенсию по возрасту». Он считает, что женщину нельзя называть старой ни в 55 лет, ни в 60.
Тем временем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила в разговоре с «Москвой 24», что осенью текущего года прибавку к пенсии получат военные пенсионеры и инвалиды.
«Изначально планировалась прибавка на 4,5%, но с учетом роста инфляции выплаты для данной категории граждан решили увеличить на 7,6%. Кроме того, осенью фиксированная часть страховой пенсии станет вдвое больше у тех, кому в прошлом месяце исполнилось 80 лет», — отметила Бессараб.
Следующее повышение пенсии состоится 1 февраля 2026 года, заключила депутат.