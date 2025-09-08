В ГД объяснили, зачем в России поднимать возраст молодежи до 45 лет

08 сентября 2025, 20:45

Депутат Нилов: повышение молодежного возраста расширит льготы для россиян

Фото: iStock/jacoblund

Повышение молодёжного возраста позволит получать льготы россиянам старшего возраста. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.





Напомним, в общественном совете при Минтруде предложили поднять верхнюю планку возраста молодежи в России с 35 лет до 40–45.



Данная мера позволит обеспечить более взрослое население льготами, которые доступны молодежи, считает депутат.





«Население стареет позже, а вот взросление наступает во многом раньше. Эти юридические изменения могли бы прежде всего дать эмоциональный импульс. И, конечно, это дополнительные меры поддержки, в том числе для молодежи, молодых семей, я в этом вижу только позитив», — пояснил Нилов в беседе с «Газетой.Ru».

