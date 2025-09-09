В России призвали блокировать проигрывающих большие суммы лудоманов
Представители межрегионального общественного движения «Зов Народа» обратилось в Госдуму с предложением рассмотреть возможность блокировки аккаунтов людей на платформах онлайн-ставок и азартных игр при достижении чистого проигрыша в размере 100 тысяч рублей за год. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на соответствующий документ.
Общественники предлагают обязать операторов азартных игр внедрить систему автоматического мониторинга игровой активности, которая в реальном времени будет отслеживать все транзакции. Когда лимит будет подходить к концу, пользователю должно направляться предупреждение. А для предотвращения создания новых аккаунтов необходимо использовать механизмы идентификации, в том числе Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
«Мы убеждены, что предлагаемые изменения позволят значительно снизить негативные социальные и экономические последствия игровой зависимости, защитив наиболее уязвимых граждан и способствуя формированию более ответственного отношения к азартным играм», — отметил председатель движения Сергей Зайцев.
Считается, что эта мера позволит защитить россиян от финансовых потерь и от разрушительных последствий игровой зависимости.