В России призвали блокировать проигрывающих большие суммы лудоманов

09 сентября 2025, 08:49

«Зов Народа» предложил блокировать лудоманов, проигравших 100 тыс. рублей за год

Фото: iStock/Tippapatt

Представители межрегионального общественного движения «Зов Народа» обратилось в Госдуму с предложением рассмотреть возможность блокировки аккаунтов людей на платформах онлайн-ставок и азартных игр при достижении чистого проигрыша в размере 100 тысяч рублей за год. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на соответствующий документ.





Общественники предлагают обязать операторов азартных игр внедрить систему автоматического мониторинга игровой активности, которая в реальном времени будет отслеживать все транзакции. Когда лимит будет подходить к концу, пользователю должно направляться предупреждение. А для предотвращения создания новых аккаунтов необходимо использовать механизмы идентификации, в том числе Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).





«Мы убеждены, что предлагаемые изменения позволят значительно снизить негативные социальные и экономические последствия игровой зависимости, защитив наиболее уязвимых граждан и способствуя формированию более ответственного отношения к азартным играм», — отметил председатель движения Сергей Зайцев.