В Госдуме хотят засчитывать уход за ребенком в трудовой стаж в двойном размере

09 сентября 2025, 10:19

Фото: iStock/oatawa

В Госдуме предложили засчитывать уход за ребенком в трудовой и страховой стаж в двойном размере. Об этом сообщает «Известия»..





Как оказалось, эта инициатива уже внесена на рассмотрение. По мнению авторов законопроекта, мера должна увеличить уровень защиты и поддержки родителей, а также повысить уровень рождаемости в стране.





«Принятие этой инициативы, по мнению парламентариев, позволит обеспечить зачет периодов ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет в страховой стаж родителей в двойном размере, учесть отпуск по уходу за ребенком при исчислении трудового стажа по специальности также в двойном размере. Всё это даст возможность произвести перерасчет страхового стажа и страховой пенсии родителей», — передает агентство.