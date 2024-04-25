В Павловском Посаде прошла встреча главы с настоятелями храмов

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов встретился с настоятелями храмов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
5 мая в России будет отмечаться праздник православной Пасхи.
Стоит отметить, что на встрече почечную грамоту за многолетние усердные труды вручили настоятелю Храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Саурово архимандриту Серафиму.
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«Обсудили задачи по организации предстоящих православных праздников совместно с Благочинным Павлово-Посадского округа, священником Александром Анохиным. В ходе совещания, определили ответственных по обеспечению безопасности и проговорили необходимость запуска дополнительных рейсов общественного транспорта во время крестного хода на Пасху. О дополнительных рейсах автобусов проинформируем жителей в СМИ и социальных сетях», — поделился глава округа Денис Семенов.
Стоит отметить, что на встрече почечную грамоту за многолетние усердные труды вручили настоятелю Храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Саурово архимандриту Серафиму.
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Мира Полтева