В рамках кинофестиваля в Павловском Посаде проходят мульт-классы

Фото:
В рамках VIII Международного Кинофестиваля «17 МГНОВЕНИЙ...» имени В. Тихонова в Павловском Посаде проходят мульт-классы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
С 24 апреля в Павловском Посаде открылся международный кинофестиваль «17 МГНОВЕНИЙ...» имени В. Тихонова. Мероприятие для детей проводили во Дворце культуры «Павлово-Покровский».
Стоит отметить, что готовые работы детей будут показаны на большом экране на закрытии кинофестиваля 28 апреля.
Читайте также:
В Павловском Посаде состоялся международный кинофестиваль «17 мгновений…»
В Павловском Посаде проведут День международного кино
Юный житель Павловского Посада во второй раз вышел в финал телешоу «Кондитер. Дети»
«Ребята, под руководством профессионального мультипликатора Николая Шакина, создавали настоящий шедевр. Тема мультфильма сегодня была космос. Каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим мультипликатором. Участники слепили из пластилина каждый своего героя и придумали сюжет, в котором персонажи двигались и общались», — подчеркнули в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что готовые работы детей будут показаны на большом экране на закрытии кинофестиваля 28 апреля.
Читайте также:
В Павловском Посаде состоялся международный кинофестиваль «17 мгновений…»
В Павловском Посаде проведут День международного кино
Юный житель Павловского Посада во второй раз вышел в финал телешоу «Кондитер. Дети»
Мира Полтева