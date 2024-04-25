В Павловском Посаде готовят гуманитарную помощь для бойцов в зону СВО

В Подмосковье с началом сезона открытых окон отмечен всплеск случаев падения детей с высоты. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По её словам, только в апреле в регионе из окон выпали шесть детей.