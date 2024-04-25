В Павловском Посаде готовят гуманитарную помощь для бойцов в зону СВО

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
В Павловском Посаде идёт подготовка к отправке очередного гуманитарного груза. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
С 27 апреля под руководством председателя Совета депутатов округа Романа Тикунова отправится гумпомощь для бойцов, которые проходят службу в Белгородской, Воронежской, Харьковской областях, ЛНР и ДНР, а позже в Херсонскую и Запорожскую области.
Стоит отметить, что по просьбам военнослужащих им доставят три автомобиля, два мотоцикла, квадроцикл и несколько тонн гуманитарного груза.
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«В марте мы доставили землякам прицелы с тепловизорами, приборы ночного видения, обмундирование, бронежилеты, бронешлемы, ретрансляторы, усилители сигнала сотовой связи и интернета, 12 дизельных и инверторных генераторов, автомобиль «НИВА», два мотоцикла, автозапчасти, строительные материалы и адресные посылки от родных и близких», — поделился глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
Стоит отметить, что по просьбам военнослужащих им доставят три автомобиля, два мотоцикла, квадроцикл и несколько тонн гуманитарного груза.
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Мира Полтева