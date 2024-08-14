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Власти Павловского Посада помогут предпринимателям с реализацией бизнес-проектов

14 августа 2024, 09:57
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Личный приём граждан провёл в Павловском Посаде первый заместитель главы округа Филипп Ефанов, он взялся проработать вопросы, с которыми к нему обратились местные предприниматели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вопросы касались предоставления участка земли под постройку цеха, а также размещения киосков по продаже мороженого.

«Подбор земельного участка, нужного для реализации проекта, проработаем с коллегами из земельного комитета. Что касается второго обращения, там предприниматель предоставил адресную программу по размещению киосков. Вместе с торговым отделом администрации округа проверим, есть ли технические возможности разместить киоски на указанных локациях», — сказал Филипп Ефанов.


В администрации добавили, что первый замглавы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов проводит личные приёмы дважды в месяц — в Павловском Посаде и Электрогорске.

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#бизнес
В Домодедове построят производство кормов для зоопарковых животных
13 августа 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Домодедово появится комплекс по производству кормов для зоопарковых животных. Разрешение на строительство от Главгосстройнадзора Подмосковья получила компания ООО «БИОТЕХ-ЗОО», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«На производстве будут применять современные технологии обработки сырья и ингредиентов. Это позволит производить более 60 видов продукции для лошадей, включая корма, травяные сборы, сиропы и натуральные добавки. Планируется также создавать корма для животных в государственные для поставок в зоопарки и природные заказники», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что целью станет импортозамещение зарубежной продукции за счёт расширения ассортимента кормов из отечественного сырья.

Объём инвестиций в проект составит 33 млн рублей. Планируется производить до 1 тыс. тонн корма в год, что обеспечит спрос на качественные продукты для животных. На предприятии рассчитывают создать около 20 рабочих мест.

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Названы продукты, подешевевшие в июле в России
Экономист Абрамов заявил о снижении цен на морковь, конфеты и молоко
13 августа 2024, 19:13

Фото: iStock/Rawi Bunyarak

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил, что годовая инфляция в России по Индексу Мишек в июле замедлилась в сравнении с аналогичным показателем предыдущего месяца.
Он отметил, что в июле снизились цены на морковь, марку конфет и молоко.

«В июле снизились цены лишь на три товара из индекса. Морковь подешевела на 40%, конфеты «Мишка косолапый» — на 33,6%, а молоко — на 4,6%. На все оставшиеся 11 товаров цены выросли. Самый высокий рост цен за год наблюдался на апельсиновый сок J7, бананы, самый дешевый белый хлеб, сельдь «Матиас», подсолнечное масло, куриные яйца Окские С1, мармелад Fruit-tella и чёрный чай», — рассказал в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за шесть месяцев этого года увеличилось более чем на 16%.

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#молоко
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#экономика
#россия
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Первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранцев завершён
13 августа 2024, 13:02

Фото: iStock/Egor Maltsev

Завершился первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранных граждан. Об этом сообщила «Инвестиционная палата».
Отмечается, что в рамках обмена нерезидентам удалось приобрести порядка четверти заблокированных иностранных бумаг российских граждан, которые были предъявлены ими к выкупу.

Также свыше 708 тысяч граждан России смогли части реализовать свои иностранные бумаги. В общей сумме они составили 8,1 миллиарда рублей.

После завершения первого этапа обмена «Инвестиционная палата» рассматривает возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных активов.

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#россия
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#экономика
#санкции
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В Богородском округе запустят производство строительных металлоконструкций
13 августа 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производственно-складской комплекс, на котором будут выпускать строительные металлоконструкции, появится на территории индустриального парка «М7-М12» в Богородском городком округе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта является компания «Святогор», она уже получила разрешение на строительство. Общий объём инвестиций составят 183 миллиона рублей, на производстве будет создано 50 рабочих мест для жителей округа», — отметила зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Производственно-складкой комплекс будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тысяч квадратных метров.

В министерстве отметили, что индустриальный парк Богородского округа «М7-М12» расположен на трассе М-7 «Волга» в двух километрах от ЦКАД и 47 километрах от МКАД.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Банк России аннулировал лицензию на банковские операции «Американ экспресс банк»
13 августа 2024, 11:23

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Американ экспресс банк» с 13 августа текущего года. Об этом сообщается в заявлении регулятора.
Отмечается, что такое решение принято в связи с направленным в Банк России решением единственного участника организации о её добровольной ликвидации.

Напомним, что учредителем российского отделения банка является американская компания American Express, которая свернула свой бизнес на территории России в 2022 году из-за санкций Запада. После этого президент страны Владимир Путин позволил банку провести добровольную ликвидацию.

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#экономика
#владимир путин
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Цена нефти марки Brent впервые с июля превысила 82 доллара за баррель
13 августа 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Накануне, 12 августа, цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до максимума с 26 июля. На 21:25 по московскому времени его стоимость составила $82,06 за баррель.
После этого рост цены несколько замедлился, баррель нефти торговали за $81,92, передаёт РБК. Затем цена снова стала расти, а после 22:00 она составила $82,07. Стоимость фьючерсов нефти Brent в другие месяцы также увеличилась в среднем на 2%.

Баррель Brent вырос в цене на фоне стабилизировавшейся ситуации на мировых рынках после падения на прошлой неделе. Кроме того, высокую стоимость нефти поддерживает сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, эскалация конфликта в регионе может повлиять на нефтяные поставки, что в свою очередь не может не отразиться на котировках нефти.

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#поставки
#нефть
#биржа
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Названы основные альтернативы потребкредитам
Финансист Юденков назвал рассрочку и кредитные карты альтернативой потребзаймам
12 августа 2024, 20:38

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков высказал мнение о том, что основными альтернативами потребительским займам могут стать рассрочка и кредитные карты.
«При рассрочке покупатель приходит в магазин, приобретает, к примеру, смартфон, подписывает опосредованный кредитный договор с банком на месте и забирает свой товар. Потом каждый месяц переводит определенную сумму. Второй способ — кредитные карты. В некоторых банках кредитки позволяют снять наличные и без процентов вернуть деньги в течение определенного срока. Думаю, их востребованность тоже возрастет», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее сообщалось, что в июне 2024 года средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордного уровня в 109,2 тысячи рублей, что на 14,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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#кредит
#россияне
#деньги
#финансы
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В подмосковном Мининвесте назвали число работающих в регионе организаций ОПК
12 августа 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье работают более 120 организаций оборонно-промышленного комплекса, на которых занято свыше 130 тыс. специалистов.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время посещения площадки форума «Армия» в подмосковном парке «Патриот».
«Последние 10 лет Московская область является неизменным местом проведения главного мероприятия в оборонной промышленности страны – форума «Армия». В Подмосковье сосредоточены важнейшие центры оборонной промышленности России. Всего в регионе работает 122 организации ОПК, на которых занято свыше 130 тыс. специалистов. Сегодня эти предприятия активно участвуют в выполнении гособоронзаказа, объёмы которого значительно увеличились после начала СВО», – рассказала Зиновьева.
Она добавила, что выросли и объёмы выпуска продукции подмосковных предприятий ОПК. За прошлый год объём отгрузки этого сектора вырос почти в два раза.

Образцы своей продукции на форуме представили более 50 подмосковных предприятий. Это экипировка для военнослужащих, бронезащита для солдат и техники, оптические приборы, приборы слежения, комплектующие для военной техники, образцы высокоточного авиационного и морского оружия. Участниками форума «Армия» в этом году стали более 1,5 тыс. российских и зарубежных предприятий и организаций. Участие подтвердили военные делегации более 100 государств.
«Важно, чтобы образцы продукции, которые мы видим на форуме, как можно быстрее запускались в серийное производство и поступали на вооружение, в том числе и в зону СВО. Это позволит максимально быстро решить все поставленные задачи спецоперации», – заявил майор Кирилл Лосунчуков – участник образовательной программы для бойцов СВО «Время героев», проходящий стажировку в подмосковном Мининвесте.
Программа направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении программы её участники смогут работать в органах муниципальной и государственной власти, в госкорпорациях. Наставником Лосунчукова является губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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#парк патриот
#подмосковье
#московская область
#промышленность
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Подмосковье заняло первое место в ЦФО по производству кваса
12 августа 2024, 16:25

Фото: iStock/Yingko

Свыше 23 360 тысяч литров кваса произвели в Московской области за шесть месяцев текущего года, по этому показателю Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Подмосковные производители выпустили за шесть месяцев текущего года 23 360 тысяч литров кваса. Это составляет свыше 14,5% от общего объёма кваса, произведённого в ЦФО и 4,3% от всего кваса, сделанного в России. Такие результаты вывели Московскую область на первое место в ЦФО и третье место в стране», — говорится в сообщении.
Ведущими производителями кваса в Московской области являются предприятия «Московская пивоваренная компания», завод напитков «РОСЪ», НПО «Славичъ» и ООО «Фонтан».

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#производство
#напитки
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#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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