Власти Павловского Посада помогут предпринимателям с реализацией бизнес-проектов

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Личный приём граждан провёл в Павловском Посаде первый заместитель главы округа Филипп Ефанов, он взялся проработать вопросы, с которыми к нему обратились местные предприниматели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вопросы касались предоставления участка земли под постройку цеха, а также размещения киосков по продаже мороженого.
В администрации добавили, что первый замглавы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов проводит личные приёмы дважды в месяц — в Павловском Посаде и Электрогорске.
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«Подбор земельного участка, нужного для реализации проекта, проработаем с коллегами из земельного комитета. Что касается второго обращения, там предприниматель предоставил адресную программу по размещению киосков. Вместе с торговым отделом администрации округа проверим, есть ли технические возможности разместить киоски на указанных локациях», — сказал Филипп Ефанов.
В администрации добавили, что первый замглавы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов проводит личные приёмы дважды в месяц — в Павловском Посаде и Электрогорске.
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Лев Каштанов