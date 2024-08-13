В Павловском Посаде в День флага России устроят праздник с флешмобом

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Праздник, приуроченный ко Дню Государственного флага России, проведут в городском парке Павловского Посада в четверг, 22 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Концертную программу праздника «Под флагом России живу и расту» подготовили творческие коллективы ДК «Павлово-Посадский», кроме того, будет организован флешмоб с символикой праздника.
Праздник начнётся в пять часов вечера. Помимо концерта и флешмоба, гостей ждут конкурсы, викторины и анимация для детей.
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«Этот праздник отмечается каждый год, он один из любимых. В это день мы проводим мастер-классы, флешмобы. Наши артисты с большим удовольствием дарят свои творческие номера всем гостям. Все сплочены одной идеей, одним духом патриотизма и гордости за нашу страну», — рассказали сотрудники дворца культуры.
Праздник начнётся в пять часов вечера. Помимо концерта и флешмоба, гостей ждут конкурсы, викторины и анимация для детей.
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Лев Каштанов