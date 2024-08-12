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Жители Электрогорска обсудили с властями вопросы здравоохранения

12 августа 2024, 11:24
Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Приём граждан, посвящённый сфере здравоохранения, провели в Электрогорске замглавы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова и главврач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ключевой темой стало присоединение Электрогорской больницы к Павлово-Посадской. Жителям разъяснили, что после присоединения местная больница продолжит выполнять свои обычные задачи», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи обсуждалось обеспечение населения льготными лекарствами, запись к врачам и проведение лабораторных исследований. По всем поступившим вопросам были даны объяснения, а решение проблемных ситуаций взято на контроль.



В администрации округа напомнили, что в Павлово-Посадской больнице открыта горячая линия главврача. Там можно оставить свои замечания по работе поликлиник и врачей, а также по качеству оказания медицинских услуг. Горячая линия работает по будням с девяти утра до шести вечера, телефон: +7-498-602-03-59, добавочный 18-039.

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Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч
12 августа 2024, 11:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи женской консультации Истринской больницы удалили пациентке опухоль яичника размером с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 55-летняя женщина с жалобой на увеличенный в размерах живот. Она заподозрила у себя грыжу. Однако в результате обследований врачи обнаружили у неё огромную опухоль правого яичника.
«В гинекологии все образования более 5 см считаются большими. Во время операции мы удалили пациентке огромное доброкачественное образование правого яичника, достигавшее в диаметре 25 см, что сопоставимо с размером детского мяча. Операция длилась почти два часа и завершилась успешно», – рассказал акушер-гинеколог Борис Иванов.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. В министерстве между тем порекомендуют при возникновении каких-либо жалоб немедленно обращаться к врачу, а при их отсутствии регулярно проходить диспансеризацию.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

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Подмосковные врачи осмотрели прибывших в регион жителей Курской области
09 августа 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Клинской и Пушкинской больниц провели медосмотр детей и взрослых, прибывших в Подмосковье из подвергшейся атаке ВСУ Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Врачи наших больниц осмотрели пациентов в пунктах временного размещения. Они провели осмотр 323 детей и 54 взрослых. В ПВР были направлены врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры. По результатам осмотров несколько детей направили в больницы под наблюдение медиков», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Ранее в ведомстве сообщали, что в Курскую область направили семь бригад скорой помощи и 22 врача. Они будут помогать пострадавшим в результате обстрелов и атак беспилотников.

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В Мытищинской больнице в сентябре заработает цифровой рентген-аппарат
09 августа 2024, 20:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современный рентген-аппарат установили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сейчас в приёмном отделении больницы идёт ремонт, который рассчитывают завершить осенью. Проводится и замена устаревшего оборудования, которое заработает после завершения работ. Новый аппарат закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение». На приобретение было направлено более 20 млн рублей», – сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
На цифровом аппарате планируют проводить более 150 исследований в смену. Благодаря ему можно получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента. Кроме того, обследование проводится быстрее, чем на аналоговой технике, а результаты хранятся в электронном виде.

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Около 100 подмосковных соцработников трудоустроились по программе «Приведи друга»
09 августа 2024, 19:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 100 сотрудников устроились на работу в подмосковные социальные учреждения по программе «Приведи друга». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Там напомнили, что в этом году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе ввели новые меры поддержки для работников и помощников по уходу за инвалидами в социальных учреждениях.

Так, для привлечения соцработников 1 июня в Московской области стартовала программа «Приведи друга». Если в социальное учреждение по рекомендации сотрудника придёт работать врач, за него заплатят 40 тыс. рублей, если трудоустроится логопед, психолог или помощник по уходу за инвалидами – 20 тыс.
«С начала реализации новых мер мы увидели востребованность таких сотрудников. Например, по программе «Приведи друга» в наши социальные учреждения устроились уже около 100 специалистов. Это врачи, логопеды, психологи и помощники по уходу за инвалидами», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что также в регионе работающие с инвалидами специалисты будут получать ежемесячную компенсацию аренды квартиры, если у них нет жилья в регионе. Сотруднику положено 20 тыс. рублей, его семье – 30 тыс. рублей.

Другая мера поддержки – ежегодные выплаты молодым специалистам и реабилитологам. Они могут получить по 50 тыс. рублей в первый год работы и по 100 тыс. – во второй.

По информации Минсоцразвития, новые меры поддержки охватывают 47 подмосковных учреждений и около 1,5 тыс. специалистов, работающих с инвалидами.

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Венозное и артериальное: врач скорой помощи Полякова научила останавливать кровотечения
Врач скорой помощи Полякова научила останавливать кровотечения
09 августа 2024, 18:47

Фото: iStock / Anetlanda

Чтобы эффективно обработать рану и остановить кровотечение в случае серьёзных порезов, необходимо помнить несколько полезных правил.
Об этом заявила «Радио 1» врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова. Например, если в ране оказалось инородное тело, ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать его оттуда – необходимо дождаться приезда скорой помощи.
«Если, допустим, ребёнок на детской площадке наступил на ржавый гвоздь или порезался стеклом, надо понимать, что внутри раны могут быть инородные тела. Удалять их самим нельзя. В этом случае обрабатываем рану доступными средствами – перекисью водорода или хлоргексидином, обильно полив её этим антисептическим раствором. Далее накладываем стерильную повязку и доставляем пострадавшего в травмпункт или в больницу», – сказала врач.
Кровотечения бывают артериальными и венозными. В первом случае кровь алая. Она вытекает струёй с довольно большой скоростью. Здесь требуется наложение жгута на конечность выше места повреждения, отметила Полякова.
«Но нужно помнить, что жгут мы накладываем в зимнее время на 20 минут, а в летнее – на 40, максимум на час. Если необходимо транспортировать пострадавшего дольше, то каждые пять-десять минут нужно будет ослаблять жгут, чтобы восстановить кровоток. Иначе конечность перестанет снабжаться кровью, и возникнет опасность омертвения тканей. Обязательно вкладываем записку с указанием времени, когда мы наложили жгут», – посоветовала собеседница «Радио 1».
Если же кровотечение венозное, кровь тёмная и течёт медленно.
«Конечно, артериальные кровотечения наиболее опасны для жизни, потому что от кровопотери может развиться геморрагический шок. В случае венозного кровотечения нужно просто наложить давящую повязку, и оно остановится», – заверила Светлана Полякова.
Если же повязка пропиталась кровью, не надо снимать её. Нужно просто наложить сверху свежую повязку и дождаться приезда бригады скорой, заключила медик.

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В Подмосковье в субботу проведут диспансеризацию по выявлению рака кожи
09 августа 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

17 кожно-венерологических диспансеров Московской области 10 августа, проведут День открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Желающие смогут получить консультацию врача-дерматовенеролога, который осмотрит кожу и проведёт дерматоскопию кожных новообразований. При подозрении на злокачественное образование пациент сразу сможет проконсультироваться с врачом-онкологом.
«Меланома – одна из самых агрессивных форм рака кожи. Поэтому важно регулярно проходить обследования родинок и других новообразований, особенно если заметен их рост. Для удобства жителей в эту субботу День открытых дверей пройдёт в 17 кожно-венерологических диспансерах региона. Можно будет не только пройти диагностику, но и получить консультацию специалистов», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
День открытых дверей будут проводить с 9 до 15 часов. На приём нужно предварительно записаться по телефонам регистратуры кожно-венерологических подразделений. Перед началом приёма надо будет обратиться к администратору для оформления электронной медицинской карты.

При себе нужно иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на углублённую диагностику.

Адреса кожно-венерологических диспансеров и номера телефонов для записи размещены на онкопортале Московской области.

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#онкология
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Акция по проверке здоровья пройдёт в выходные в 32 подмосковных парках
09 августа 2024, 15:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области в эти выходные вновь смогут проверить своё здоровье на свежем воздухе. На сей раз это можно будет сделать в 32 парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Выездные бригады врачей будут работать в парках Каширы, Лобни, Ногинска, Подольска, Чехова, Шатуры и других городских округов.
«Заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению. Именно поэтому важно следить за своим здоровьем и регулярно его проверять. Для удобства жителей мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» по выходным. Такой формат позволяет совместить прогулку с заботой о себе», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для прохождения осмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье». В министерстве напомнили, что при необходимости пациента направят в поликлинику для более углублённого обследования.

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#московская область
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«Изжога и расстройство стула»: Врач рассказала об опасности сыра
Врач Павлюк: суточная норма сыра — 20-30 грамм
09 августа 2024, 14:15

Фото: iStock/DoroO

Сыр — один из самых любимых продуктов у россиян. Его можно использовать в различных блюдах, а можно употреблять самостоятельно. Однако многие любители, увлекаясь вкусом и ароматом этого продукта, забывают про нормы. А это не очень хорошо сказывается на организме.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что сыр является все-таки полезным продуктом, однако есть в нем некоторые нюансы и недостатки.

«Сыр бывает разный, он отличается по калорийности и количеству соли. И вреден он тем, что в нем много насыщенных жиров и холестерина, которые при избыточном потреблении вредны нашему здоровью», — сообщила эксперт.

Она добавила, что нормальное количество жирного сыра в день — 20-30 грамм, а не жирного — до 50 грамм.

Нельзя употреблять сыр, по словам диетолога, людям с аллергией на белок коровьего молока.

«Сейчас все больше данных о том, что существует аллергия, которая не связана с иммуноглобулином Е. То есть человек может жить и не знать, что у него аллергия на белок коровьего молока. У таких людей кусочек сыра будет провоцировать изжогу, расстройство стула. Бывают и долгосрочные повреждения, когда вплоть до месяца идет восстановление», — предостерегла врач.

Про полезные свойства любимого многими продукта Наталья Павлюк рассказала тоже.

«Есть полезные свойства: белок, витамины и другие вещества, полезные для здоровья. Это продукт играет положительную роль в нашем питании, если употребляется в пределах нормы. Есть исследования, что сыр увеличивает продолжительность жизни при употреблении до 30 грамм в день», — сказала эксперт.

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#врачи
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В одинцовском посёлке Дубки построят фельдшерский здравпункт
09 августа 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фельдшерский здравпункт возведут рядом с улицей Верная в посёлке Дубки Одинцовского городского округа, проект получил одобрение архитектурной комиссия Градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь одноэтажного медучреждления составит почти 90 квадратных метров. В здании разместят кабинет фельдшера, смотровую, процедурную и ряд других необходимы помещений. Здание оборудуют медицинской техникой», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Прилегающую территорию благоустроят: там организуют парковку и проведут озеленение.

Реализация проекта запланирована на текущий год. Новое медицинское учреждение будет обслуживать около 500 человек.

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