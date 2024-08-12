Жители Электрогорска обсудили с властями вопросы здравоохранения

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Приём граждан, посвящённый сфере здравоохранения, провели в Электрогорске замглавы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова и главврач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ключевой темой стало присоединение Электрогорской больницы к Павлово-Посадской. Жителям разъяснили, что после присоединения местная больница продолжит выполнять свои обычные задачи», — говорится в сообщении.Кроме того, в ходе встречи обсуждалось обеспечение населения льготными лекарствами, запись к врачам и проведение лабораторных исследований. По всем поступившим вопросам были даны объяснения, а решение проблемных ситуаций взято на контроль.
В администрации округа напомнили, что в Павлово-Посадской больнице открыта горячая линия главврача. Там можно оставить свои замечания по работе поликлиник и врачей, а также по качеству оказания медицинских услуг. Горячая линия работает по будням с девяти утра до шести вечера, телефон: +7-498-602-03-59, добавочный 18-039.
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