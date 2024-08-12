Активисты Движения первых из Павловского Посада посетили предприятие «ЭКОлаб»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Предприятие по производству лекарств и наборов для различных медицинских тестов «ЭКОлаб», расположенное в Электрогорске, посетили с профориентационной экскурсией члены Движения первых из Павлово-Посадского городского округа, мероприятие было организовано в рамках всероссийской акции «Первые в профессии», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Своими впечатлениями от экскурсии поделились её участники.
Отмечается, что предприятие «ЭКОлаб» производит более 400 наименований продукции, которая поставляется в разные регионы России, а также за пределы нашей страны.
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«Нас очень тепло встретили, рассказали о производстве, познакомили со своими «подопечными». Это отличная практика и возможность получения новых знаний», — сказали ребята.
Отмечается, что предприятие «ЭКОлаб» производит более 400 наименований продукции, которая поставляется в разные регионы России, а также за пределы нашей страны.
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Лев Каштанов