Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря

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До 1 декабря текущего года россиянам необходимо оплатить ряд налогов, включая земельный и транспортный. Об этом сообщил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает РИА Новости.
По словам Хаминского, до 1 декабря гражданам РФ также необходимо заплатить налог на имущество за прошлый год. Примечательно, что уведомления о них ФНС уже начала рассылать.
Проверить начисления можно либо в личном кабинете пользователя, либо посетив отделение Федеральной налоговой службы. Юрист отметил, что в случае неуплаты налогов в установленные сроки россиянам будут начисляться проценты за каждый день просрочки.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что за уход от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ последует уголовное наказание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Проверить начисления можно либо в личном кабинете пользователя, либо посетив отделение Федеральной налоговой службы. Юрист отметил, что в случае неуплаты налогов в установленные сроки россиянам будут начисляться проценты за каждый день просрочки.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что за уход от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ последует уголовное наказание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова