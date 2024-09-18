Стало известно, что к 2027 году зарплаты россиян увеличатся

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В течение четырех лет среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, включая премии и надбавки) увеличатся на 35%. Об этом информируют «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, подготовленный Минэкономразвития.
В ведомстве считают, что среднемесячные зарплаты в России вырастут с 88 285 рублей в 2024 году до 119 296 рублей к 2027 году. В текущем году ожидается рост зарплат на 17,9%. В следующие годы темпы роста будут замедляться. По данным Росстата, за первое полугодие 2024 года зарплаты уже увеличились на 18,1%.
Прогнозируется, что в 2025 году среднемесячная зарплата достигнет 99 952 рублей, в 2026 году — 110 169 рублей, а к 2027 году вырастет до 119 296 рублей. Помимо этого, отмечается, что в следующие годы в РФ замедлится рост производительности труда. Кроме того, заложено повышение численности рабочей силы на 400 000 человек с 76 млн.
Сервисы по поиску работы hh.ru и «Авито.Работа» провели исследование, в котором выявили лидеров по росту зарплат. Согласно данным первого сервиса, вакансии промоутеров, водителей и специалистов технической поддержки стали наиболее востребованными с увеличением предлагаемых работодателями зарплат в первом полугодии текущего года.
Второй сервис отметил, что в сфере домашнего персонала (няни, сиделки, репетиторы, личные повара и водители) также наблюдается рост зарплат по сравнению с летом прошлого года.
Ранее стало известно, что самые высокие средние зарплаты предлагают в Екатеринбурге и Москве. Согласно исследованиям «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата по России составила 67,2 тысячи рублей. Сообщается, что это на 9% больше, чем прошлым летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Прогнозируется, что в 2025 году среднемесячная зарплата достигнет 99 952 рублей, в 2026 году — 110 169 рублей, а к 2027 году вырастет до 119 296 рублей. Помимо этого, отмечается, что в следующие годы в РФ замедлится рост производительности труда. Кроме того, заложено повышение численности рабочей силы на 400 000 человек с 76 млн.
Сервисы по поиску работы hh.ru и «Авито.Работа» провели исследование, в котором выявили лидеров по росту зарплат. Согласно данным первого сервиса, вакансии промоутеров, водителей и специалистов технической поддержки стали наиболее востребованными с увеличением предлагаемых работодателями зарплат в первом полугодии текущего года.
Второй сервис отметил, что в сфере домашнего персонала (няни, сиделки, репетиторы, личные повара и водители) также наблюдается рост зарплат по сравнению с летом прошлого года.
Ранее стало известно, что самые высокие средние зарплаты предлагают в Екатеринбурге и Москве. Согласно исследованиям «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата по России составила 67,2 тысячи рублей. Сообщается, что это на 9% больше, чем прошлым летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова